В Украине снизились цены на бензин и дизель: какая стоимость горючего на 10 апреля

АЗС.

Реклама

В пятницу, 10 апреля, на АЗС в Украине снова снизились цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 74,05 грн за литр — это меньше, чем накануне.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Главком».

Сегодня снова фиксируют уменьшение цен на бензин. Так, на WOG подешевели А-95 (-10 коп.), А-95+ (-10 коп.) и А-100 (-10 коп.)

Реклама

Также в сети WOG на 10 коп. снизилась стоимость ДТ. Кроме того, дизельное топливо на 1 грн подешевело на «БРСМ-Нефти».

Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети ОККО, WOG и Socar. Самое дешевое горючее на «Укрнафте» и «БРСМ-Нефти».

Цены на горючее по состоянию на 10 апреля. Фото: Главком.

Цены на топливо в Украине

На днях премьер Юлия Свириденко заявила, что начнется уменьшение цен на бензин в Украине. Уже 8 апреля, первые АЗС начали сбавлять стоимость горючего. В частности, государственная сеть АЗС «Укрнафта». В то же время, 9 апреля на других заправках также начали фиксировать точечное удешевление ДТ и бензина.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский предупредил о потенциальной нехватке горючего в Украине. В частности, дизеля. По его словам, власти уже ведут переговоры, чтобы избежать дефицита и сдержать цены.

Реклама