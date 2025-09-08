В Украине снизились цены на популярный овощ: сколько стоит килограмм

Овощи / © Associated Press

Вместо привычного роста цен на рынке украинских тепличных огурцов наблюдается нетипичная ситуация: цены стремительно падают. По данным аналитиков, производители вынуждены были снизить стоимость своей продукции на фоне значительного увеличения предложения и низкого спроса.

Об этом пишет EastFruit.

В начале сентября цены на тепличные огурцы снизились в среднем на 16%, установившись на уровне 20–40 грн/кг. Этот обвал был ожидаемым. С каждым днем на рынок поступает все большее количество огурцов со второго урожая, тогда как покупательская активность остается низкой.

Хорошая погода по всей Украине также способствовала росту предложения. Это не позволило теплицам удержать цены даже несмотря на уменьшение конкуренции со стороны грунтовых огурцов.

Сейчас цены на тепличные огурцы уже на 27% ниже, чем в начале сентября прошлого года. Участники рынка не исключают, что ситуация может измениться в ближайшее время.

Напомним, в этом сезоне помидор продолжает возглавлять список самых популярных товаров на рынке. Хотя его продажи остаются высокими, цена на этот овощ начала падать, что делает его еще более доступным для потребителей. Также изменилась цена еще ряда овощей и фруктов.

В Украине за год цены на хлеб вырастут на сумму до 25% из-за уменьшения урожая.

Также заметно снизились цены на картофель и овощи «борщового набора», хотя некоторые другие продукты наблюдают рост.