В Украине снизятся цены на большинство лекарств: подробности важных изменений

Украинские аптечные ритейлеры объединились для того, чтобы снизить цены на лекарства.
В Украине самые большие аптечные ритейлеры подписали Декларацию о доступности лекарств, которая имеет целью снизить их стоимость на всех этапах — от производителя до потребителя. Аптеки призывают производителей и дистрибьюторов присоединиться к инициативе и снижать цены.
Об этом сообщила Аптечная профессиональная ассоциация Украины.
"Со своей стороны, ГС "АПАУ" направила в Минздрав Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, подписанную участниками Ассоциации 10.02.2025, чем последние предлагают осуществить снижение стоимости лекарственных средств, а именно применить пропорциональную производителю скидку на свою наценку, при этом оставить за производителем возможность определить размер такой скидки на продукцию", — говорится в сообщении.
Целью подписанной Декларации является обеспечение доступности лекарств для украинцев через снижение их стоимости на всех этапах.
Основные положения подписанной Декларации
- Национальные производители снизят отпускные цены на реализуемые в Украине лекарства по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года.
- Дистрибьюторы снизят оптовые цены, применяя пропорциональную скидку на наценку производителя.
- Аптеки обязуются снизить розничные цены, пропорционально уменьшая свою наценку на лекарства, поставляемые со скидкой.
Подписанты Декларации обязуются снизить стоимость отечественных лекарств для потребителей, предотвратить скрытое повышение цен и обеспечить равномерное распределение лекарств по Украине. В случае нарушения обязательств участники могут обращаться в ассоциации и регуляторы. Декларация вступает в силу с 1 марта 2025 года.
Представители аптек "Аптека 9-1-1", "Бажаємо Здоровʼя", "Аптека АНЦ", "Аптека Доброго Дня" и "Аптека Подорожник" поддержали призыв президента о снижении цен на лекарства. Декларация открыта для присоединения всех участников фармрынка, поддерживающих прозрачное ценообразование.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых шагов относительно финансовой устойчивости Украины, в частности, относительно цен на лекарства.
Читайте также: