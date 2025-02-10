В Украине снизятся цены на большинство лекарств: подробности важных изменений

Украинские аптечные ритейлеры объединились для того, чтобы снизить цены на лекарства.

В Украине самые большие аптечные ритейлеры подписали Декларацию о доступности лекарств, которая имеет целью снизить их стоимость на всех этапах — от производителя до потребителя. Аптеки призывают производителей и дистрибьюторов присоединиться к инициативе и снижать цены.

Об этом сообщила Аптечная профессиональная ассоциация Украины.

"Со своей стороны, ГС "АПАУ" направила в Минздрав Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, подписанную участниками Ассоциации 10.02.2025, чем последние предлагают осуществить снижение стоимости лекарственных средств, а именно применить пропорциональную производителю скидку на свою наценку, при этом оставить за производителем возможность определить размер такой скидки на продукцию", — говорится в сообщении.

Целью подписанной Декларации является обеспечение доступности лекарств для украинцев через снижение их стоимости на всех этапах.

Основные положения подписанной Декларации

Национальные производители снизят отпускные цены на реализуемые в Украине лекарства по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года.

Дистрибьюторы снизят оптовые цены, применяя пропорциональную скидку на наценку производителя.

Аптеки обязуются снизить розничные цены, пропорционально уменьшая свою наценку на лекарства, поставляемые со скидкой.

Подписанты Декларации обязуются снизить стоимость отечественных лекарств для потребителей, предотвратить скрытое повышение цен и обеспечить равномерное распределение лекарств по Украине. В случае нарушения обязательств участники могут обращаться в ассоциации и регуляторы. Декларация вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Представители аптек "Аптека 9-1-1", "Бажаємо Здоровʼя", "Аптека АНЦ", "Аптека Доброго Дня" и "Аптека Подорожник" поддержали призыв президента о снижении цен на лекарства. Декларация открыта для присоединения всех участников фармрынка, поддерживающих прозрачное ценообразование.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых шагов относительно финансовой устойчивости Украины, в частности, относительно цен на лекарства.

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