В Украине снова могут вырасти пенсии — кто и когда будет получать больше
Изменения будут касаться не всех пенсионеров, а, прежде всего, военных, лиц силовых структур и членов их семей.
В Украине могут пересмотреть часть пенсий и увеличить их размер — речь идет об отмене ограничений для так называемых высоких выплат.
Соответствующий законопроект №15090-1 подали на рассмотрение Верховной Рады Украины. Документ предусматривает изменения в законодательство по пенсионному обеспечению военных и других категорий.
Инициатива предусматривает отмену понижающих коэффициентов для пенсий, превышающих десять прожиточных минимумов (в 2026 году — 25 950 гривен), а также их перерасчет.
Сейчас к таким выплатам применяется коэффициент 0,5, из-за чего фактическая сумма пенсии уменьшается.
Изменения будут касаться не всех пенсионеров, а, прежде всего, военных, лиц силовых структур и членов их семей.
Авторы законопроекта заявляют, что таким образом хотят прекратить практику уменьшения пенсий, которую считают незаконной.
В случае принятия закона ограничения на размер пенсий могут быть отменены, а выплаты перечислены независимо от даты увольнения со службы.
Кабинет Министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.
Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была возобновлена.
Ранее сообщалось, что граждане Украины могут получать пенсионные выплаты, которые будут производиться без ограничения срока, то есть пожизненно.