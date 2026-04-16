ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
1610
Время на прочтение
2 мин

В Украине снова могут вырасти пенсии — кто и когда будет получать больше

Изменения будут касаться не всех пенсионеров, а, прежде всего, военных, лиц силовых структур и членов их семей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Выплаты могут возрасти

В Украине могут пересмотреть часть пенсий и увеличить их размер — речь идет об отмене ограничений для так называемых высоких выплат.

Об этом пишут «Українські новини».

Соответствующий законопроект №15090-1 подали на рассмотрение Верховной Рады Украины. Документ предусматривает изменения в законодательство по пенсионному обеспечению военных и других категорий.

Инициатива предусматривает отмену понижающих коэффициентов для пенсий, превышающих десять прожиточных минимумов (в 2026 году — 25 950 гривен), а также их перерасчет.

Сейчас к таким выплатам применяется коэффициент 0,5, из-за чего фактическая сумма пенсии уменьшается.

Изменения будут касаться не всех пенсионеров, а, прежде всего, военных, лиц силовых структур и членов их семей.

Авторы законопроекта заявляют, что таким образом хотят прекратить практику уменьшения пенсий, которую считают незаконной.

В случае принятия закона ограничения на размер пенсий могут быть отменены, а выплаты перечислены независимо от даты увольнения со службы.

Пенсии в Украине — последние новости

Кабинет Министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.

Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была возобновлена.

Ранее сообщалось, что граждане Украины могут получать пенсионные выплаты, которые будут производиться без ограничения срока, то есть пожизненно.

Дата публикации
Количество просмотров
1610
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie