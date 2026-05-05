В Украине снова могут вырасти цены на топливо: эксперт рассказал насколько

В ближайшее время стоимость горючего на украинских АЗС может пойти вверх из-за мирового подорожания и уменьшения доходности розничных сетей.

Об этом написал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, подорожание полностью соответствует рыночным реалиям и недавним рекомендациям Антимонопольного комитета.

«Цены будут подрастать. Кстати, это полностью отвечает недавним рекомендациям Антимонопольного комитета ориентироваться на рыночные факторы. Сегодня они указывают на необходимость роста цен. Или это произойдет? Не факт, что вся пружина выпрямится», — отметил Куюн.

Он пояснил, что рынок находится под жестким прессингом правительства в лице компании «Укрнафта». Крупнейшая сеть выполняет правительственное поручение и торгует без прибыли, что оказывает сдерживающий эффект для всего рынка.

Аналитик привел конкретные цифры, свидетельствующие о сложной ситуации для операторов. В апреле мировые котировки бензина выросли на 137 долларов за тонну, что в эквиваленте составляет 4,5 гривны за литр.

В то же время стоимость горючего на украинских колонках осталась неизменной. В результате разница между оптовой и розничной ценой бензина критически сократилась — до 2 гривен.

«Как уже понятно, это минус, притом очень длинный. В течение 2025 года спрэд составлял 9 грн/л, сейчас 2», — подчеркнул эксперт.

Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке дизельного горючего. По состоянию на 1 мая оптовая цена дизеля в среднем составляла 83 гривны за литр, в то время как на АЗС его продавали по 88 гривен.

«В 2025 году разница составляла 8,40 грн/л, сейчас — 5. Отклонение 3,4 грн/л», — отметил Куюн.

Кроме того, сократилась разница между таможенной стоимостью горючего и ценами на стелах. Если в феврале этот показатель для бензина составлял 292 доллара за тонну, а для дизеля — 238 долларов, то уже в апреле цифры упали до 177 и 167 долларов соответственно.

«В пересчете на гривны это чуть меньше 6 грн/л. Из них минимум 3 грн/л — расходы на сбыт, а еще 2 — транспортировка от границы», — пояснил директор.

Несмотря на финансовые трудности операторов рынка и рост розничных цен, ситуация с обеспечением горючим в Украине остается стабильной и контролируемой.

«Единственное, что не вызывает вопросов, это наличие ресурса — горючего всех марок более чем достаточно», — подчеркнул эксперт.

Напомним, бывший глава МИД Украины Павел Климкин предупредил, что состоится вторая волна по удорожанию горючего. Основным фактором, влияющим на цену бензина и дизельного топлива, является стоимость нефти на мировых рынках.

Также, по оценкам Нацбанка, прямое влияние от удорожания горючего может составлять от 0,5 до 1 п.п. В контексте удорожания топлива не менее существенны вторичные эффекты. Они отражают влияние глобального топливного кризиса на цепи производства массы товаров.

Последствия этого влияния могут быть значительно больше, чем сейчас. В результате инфляция 2026 года может быть на 1,5–2,8% выше.

