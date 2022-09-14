В Украине снова подорожал борщевой набор: какие сейчас цены на ингредиенты национального блюда

Так, по состоянию на 31 августа 2022 года кастрюля красного борща объемом на 3,5-4 л в среднем станет украинцам в 144 грн, что на 27% дороже, чем в довоенный период по состоянию на 23 февраля и на 52% дороже, чем в августе 2021 года.

Об этом сообщает сервис доставки продуктов Zakaz.ua.

Отмечается, что почти все ингредиенты, входящие в состав красного борща, выросли в цене: от незначительных 7% до существенных 114%.

Так, более чем вдвое подскочила цена на репчатый лук – на 114%, средняя стоимость которого в столичных супермаркетах составляет 42,8 грн/кг. В то же время картофель в среднем подорожал на 40%, морковь – на 48%, а мясо свинины – на 30%. Также значительно выросла цена на томатную пасту – на 54%, по состоянию на 31 августа она стоит в среднем 49,5 грн за 350 г, тогда как в феврале цена составила всего 32 грн. Сметана с февраля по август подскочила в цене на 32% и стоит в среднем 36 грн за 400 г в пакетированном виде.

По словам экспертов, меньше всего из борщового набора прибавило в цене подсолнечное масло – цена выросла на 7%. Радуют ценами капуста и свекла, которые подешевели на 1% и 41% соответственно.

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Напомним, что инфляция в Украине выросла до 22,2% по сравнению с периодом с января по август прошлого года. Больше всего цены выросли на транспорт — 24,8%. На продукты цены выросли на 21%, на образовательные услуги – на 16%, на алкоголь и табачные изделия – на 14%.

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