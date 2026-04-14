- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 3391
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине снова подорожало топливо на АЗС: какие цены на бензин и дизель 14 апреля
На украинских АЗС снова выросли цены на топливо.
Утром вторника, 14 апреля, сети украинских АЗС обновили цены на топливо. Точечно возросла стоимость дизельного горючего. Средняя цена — 91,80 грн за литр.
Об этом говорится в мониторинге «Главком».
Сегодня на заправках цены на бензин разных марок остались на уровне предыдущего дня. Впрочем, стоимость дизеля поднялась. Ценники изменились на UPG (+1 грн), WOG (+1 грн) и KLO (+1 грн).
Заметим, что самый дорогой бензин и ДП сейчас предлагают сети ОККО, WOG и Socar. Традиционно самое дешевое горючее на автозаправках «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».
Цены на топливо по состоянию на 14 апреля
Цены на бензин.
На минувшей неделе премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что на украинских АЗС произойдет уничтожение цены на топливо. Впрочем, добавила она, стоимость бензина и дизеля окончательно «уймется» лишь после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По словам Свириденко, цена на потолке на АЗС — это «отражение, отражение ситуации войны в Иране».
Такое же мнение и эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. Он отмечает, что пока нет никаких предпосылок снижения цен на заправках в Украине. В то же время, ценники на «Укрнафте» на бензин А-95 и дизель сейчас ниже средних по стране, однако это еще не повод для оптимизма.