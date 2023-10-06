В Украине снова подорожало горючее: на каких АЗС подскочили цены

В Украине продолжает дорожать бензин. За неделю с 30 сентября по 6 октября средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 30 копеек и составила 55,41 гривен за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Больше всего подорожал бензин А-95+ здоровье на 26 копеек — до 58,33 грн/л, а дизельное топливо — на 41 копейку, до 55,50 грн/л.

"На станциях столичной сети KLO все виды горючего подорожали на 70 копеек: бензин А-95 – до 56,79 грн/л, бензин А-95+ – до 58,99 грн/л, ДТ – до 56,29 гривен за литр ", – говорится в сообщении.

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Между тем, сети заправок ANP, Avias повысили цены на горючее на 1 грн/л.

"Бензины А-95 и А-95+ в сети UPG за месяц подорожали на 1,7 грн/л, до 55,60 и 57,60 грн/л, Дизпальное в сети UPG за неделю подорожало на 50 коп/л, 55,10 грн/л", — свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

После решения НБУ отменить фиксированный курс доллар может достичь 45 гривен, что повлияет на цены на топливо. До конца года он может подорожать до 65 гривен за литр.

Толчком к этому стал курс доллара в обменниках Украины , выросший после решения НБУ о переходе от фиксированного курса гривны к режиму управляемой гибкости обменного курса.

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