В Украине снова подорожают сигареты: новые цены ударят по кошелькам

В Украине с января изменится внешний вид сигарет. По новым правилам, 65% пачки должно занимать предупреждение о вреде курения. Это общеевропейская практика. Кроме этого, уже в этом году курильщиков ожидает еще одно нововведение – сигареты подорожают в связи с повышением акциза минимум на 20%.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

Пачка украинских сигарет будет стоить около 78 грн, среднего класса – 93,5 грн, а премиум класса – более 108 грн. Удорожание произойдет не сразу. Опыт прошлых лет показал, что подорожание растягивается на весь год. У продавцов традиционно есть значительные запасы, поэтому сразу после повышения акцизов они стоимость сигарет не пересматривают.

Темпы удорожания необходимо ускорить

В Украине в результате девальвации гривны и темпов инфляции до 2025 года выполнить директиву ЕС без изменений не удастся. В пересчете в евро акциз будет составлять всего 70 евро за тысячу сигарет. Эксперты "Центра гражданского представительства "Жизнь" предлагают ускорить удорожание сигарет.

Они рассчитали, как необходимо повысить акциз для того, чтобы выполнить директиву ЕС. В текущем году они предлагают дополнительно повысить акциз на 20% (то есть суммарный рост составит 40%). А в следующем году акциз дополнительно следует повысить на 15% (то есть на 35% суммарно).

Напомним, в Украине с 11 июля 2023 вступил в силу закон №1978 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака", который парламентарии приняли в конце 2021 года.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от болезней, вызванных употреблением табака, ежегодно умирает более 8 миллионов человек в мире. В Украине эта цифра составляет около 130 тысяч человек.

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