В Украине снова подскочили цены на топливо: какая ситуация на АЗС

На украинских АЗС снова выросла стоимость горючего. Последние несколько недель ценники на стелах росли почти каждый день.

Об этом идет речь на сайте Auto.ria.

Какие цены на топливо 14 ноября

По состоянию на 14 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 58,33 грн/л;

А-95 — 55,34 грн/л;

А-92 — 53,39 грн/л;

дизельное топливо — 55,60 грн/л;

сжиженный газ — 33,50 грн/л.

Цены ОККО и WOG:

Дороже всего на АЗС SOCA топливо "Евро-95" и А-95 — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л. В то время как самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

"Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине растут цены на топливо : экономист назвал причины и рассказал, когда стоимость снизится.