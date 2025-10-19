В Украине подорожает горючее: эксперты озвучили прогноз

Горючее / © Pixabay

Реклама

С 1 января 2026 года украинских водителей ожидает очередное повышение цен на бензини дизельное топливо. Как сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, стоимость топлива вырастет примерно на 1-1,5 гривны за литр, в зависимости от его типа и марки.

Об этом пишет издание Life.Kyiv

По словам эксперта, основными причинами подорожания станут изменения в налоговом законодательстве, сезонные факторы, а также колебания цен на нефть на европейских рынках. "Повышение цен на бензин ожидается в пределах 1-1,5 гривны за литр. Это связано с новыми налоговыми ставками на топливо и общей динамикой рынка, который реагирует на европейские котировки", - пояснил Куюн.

Реклама

Почему топливо подорожает

С начала нового года вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение ставок акцизного сбора на бензин, дизель и сжиженный газ. Это непосредственно повлияет на конечную цену топлива на АЗС.

Сезонный фактор: зимой традиционно растут логистические расходы - транспортировка топлива становится дороже из-за погодных условий и увеличения потребления энергии.

Международные колебания. Украинский рынок топлива ориентирован на импорт, поэтому изменения стоимости нефти и нефтепродуктов в Европе непосредственно отражаются на внутренних ценах.

По прогнозам аналитиков, средняя цена бензина А-95 в начале года может достичь 59-60 гривен за литр, тогда как дизельное топливо будет стоить примерно 57-58 гривен. Наибольшее повышение ожидается именно для бензинов, тогда как дизель может подорожать менее существенно.

Экономисты отмечают, что даже незначительное увеличение стоимости топлива может повлиять на себестоимость перевозок и, соответственно, вызвать дальнейший рост цен на товары и услуги.

Эксперты советуют автовладельцам заправиться до конца декабря, пока действуют текущие цены. Также стоит заранее планировать расходы на транспорт и учитывать возможное повышение стоимости поездок после новогодних праздников.

Реклама

Таким образом, с 1 января 2026 года украинцам следует готовиться к новому этапу подорожания топлива. Причиной станут не только налоговые изменения, но и внешние рыночные факторы, которые традиционно влияют на украинский энергетический сектор.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 2026 года вырастут акцизы на топливо, сигареты и сладкие напитки. Из-за увеличения акцизов и других факторов цены на топливо могут вырасти и 1-2 грн/л.