В Украине со следующего года выводят из обращения банкноты 5, 10, 20 и 100 гривен

С 1 января 2023 года Национальный банк Украины начнет изымать из обращения бумажные банкоматы номиналом 5,10,20 и 100 гривен образца 2003-2007 годов. Деньги будут изыматься для их замены.

Вместо них в обращение поступят оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 и банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.

Цель такого решения – повысить качество наличных денег в обращении, улучшить наличные расчеты.

Кроме того, большое количество различных дизайнов банкнот одного номинала приводит к путанице и тратам времени при осуществлении расчетов.

В следующем году банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных сделок. Кроме того, Национальный банк не будет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Упомянутые банкноты остаются действительными платежными средствами, граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений. Банкоматы не нужно будет специально обменивать.

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