В Украине сократят количество чиновников, но повысят им зарплаты: Кабмин принял Стратегию

В Украине сократят количество чиновников, но повысят им зарплаты: Кабмин принял Стратегию

Новая Стратегия является продолжением предыдущего этапа внедрения реформы государственного управления.

Кабинет Министров принял Стратегию реформирования государственного управления Украины на 2022-2025 годы, а также план мероприятий по реализации этой стратегии.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 21 июля, сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

" Новая Стратегия является продолжением предыдущего этапа внедрения реформы государственного управления и базируется на результатах оценки состояния государственного управления Украины, проведенной экспертами Программы поддержки совершенствования управления и менеджмента (SIGMA)", — написал он в Telegram-канале.

По его словам, 82% опрошенных граждан считают реформу государственного управления важной, 65% граждан довольны обслуживанием в центрах предоставления административных услуг.

"Вместе с тем требует внедрения общая административная процедура, реформа оплаты труда на государственной службе и ряд других аспектов", — добавил он.

Основная цель Стратегии заключается в построении в Украине способного сервисного и цифрового государства, которое обеспечивает защиту интересов граждан на основе европейских стандартов и опыта.

Ожидаемыми результатами проведения реформы государственного управления до 2025 года являются:

обеспечение предоставления услуг высокого качества и формирование удобной административной процедуры для граждан и бизнеса;

формирование системы профессиональной и политически нейтральной публичной службы, ориентированной на защиту интересов граждан;

развитие эффективных и подотчетных гражданам государственных институтов, формирующих государственную политику и успешно ее реализуют для устойчивого развития государства.

Напомним:

Уже во втором полугодии этого года предельная численность госслужащих должна уменьшиться на 10%. Завершение реформы государственного управления позволит устранить существующие проблемы, повысить эффективность и поднять престиж должности госслужащего.

должна уменьшиться на 10%. Завершение реформы государственного управления позволит устранить существующие проблемы, повысить эффективность и поднять престиж должности госслужащего. Также в правительстве анонсировали законопроект о зарплате госслужащих.

Сегодня кандидаты на должности госслужащих впервые сдавали экзамен по украинскому языку

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