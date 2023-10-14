Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине сократят разрыв в зарплате мужчин и женщин – озвучены цифры

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
487
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине сократят разрыв в зарплате мужчин и женщин – озвучены цифры

Валюта Украины.

Правительство планирует к 2030 году сократить гендерный разрыв в оплате труда.

Правительство Украины утвердило Стратегию уменьшения разрыва в оплате труда мужчинам и женщинам. Так, в планах чиновников к 2030 году сократить разрыв в оплате с 18,6% до 13,6%.

Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает правительственный портал.

15 сентября Правительство приняло Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года и утвердило операционный план мер по его реализации на 2023-2025 годы.

Благодаря имплементации Стратегии планируется достичь трех ключевых целей:

  • усовершенствовать законодательство о равной оплате труда;
  • способствовать преодолению стереотипов и дискриминации по поводу профессий по признаку пола;
  • создать благоприятные условия для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.

По словам Юлии Свириденко, с мая Министерство экономики уже начало реализовывать эту стратегию и достигло первых результатов:

  • Министерство экономики подготовило проект Трудового кодекса;
  • партнеры – UN Women Ukraine – вскоре приступят к всеукраинской коммуникационной компании;
  • правительство подала заявку на присоединение к рекомендации Совета ОЭСР по обеспечению гендерного равенства в сферах образования, занятости и предпринимательства;
  • Министерство экономики реализует грантовую программу является работа, которая способствует привлечению женщин, в том числе жен ветеранов, к развитию предпринимательства. Большинство победителей по программе составляют женщины.

Раньше мы писали, как изменились зарплаты украинцев за год – названы средние суммы.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
487
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация