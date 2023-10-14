В Украине сократят разрыв в зарплате мужчин и женщин – озвучены цифры

Правительство планирует к 2030 году сократить гендерный разрыв в оплате труда.

Правительство Украины утвердило Стратегию уменьшения разрыва в оплате труда мужчинам и женщинам. Так, в планах чиновников к 2030 году сократить разрыв в оплате с 18,6% до 13,6%.

Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает правительственный портал.

15 сентября Правительство приняло Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года и утвердило операционный план мер по его реализации на 2023-2025 годы.

Благодаря имплементации Стратегии планируется достичь трех ключевых целей:

усовершенствовать законодательство о равной оплате труда;

способствовать преодолению стереотипов и дискриминации по поводу профессий по признаку пола;

создать благоприятные условия для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.

По словам Юлии Свириденко, с мая Министерство экономики уже начало реализовывать эту стратегию и достигло первых результатов:

Министерство экономики подготовило проект Трудового кодекса;

партнеры – UN Women Ukraine – вскоре приступят к всеукраинской коммуникационной компании;

правительство подала заявку на присоединение к рекомендации Совета ОЭСР по обеспечению гендерного равенства в сферах образования, занятости и предпринимательства;

Министерство экономики реализует грантовую программу является работа, которая способствует привлечению женщин, в том числе жен ветеранов, к развитию предпринимательства. Большинство победителей по программе составляют женщины.

Раньше мы писали, как изменились зарплаты украинцев за год – названы средние суммы.

Читайте также: