В Украине составили портрет фрилансера: кто же чаще всего работает из дома и на какой должности

В Украине составили портрет фрилансера: кто же чаще всего работает из дома и на какой должности

Более половины (53%) специалистов называют фриланс основным источником дохода.

29-летний Александр, который уже 6 лет занимается дизайном — это обобщенный портрет украинского фрилансера.

К такому выводу пришли благодаря исследованию, которое провел в прошлом месяце, сервис удаленной работы Freelancehunt.

В общем, чтобы понять, кто более востребован на удаленной работе было проведение исследования более 4 тысяч фрилансеров. И стало очевидно, что специалистов-мужчин на фрилансе занято больше, чем женщин: 61% и 39% соответственно. Для женщин более характерны профессии дизайн, копирайтинг и переводы, а мужчин — программирование, также дизайн и аудио/видеонаправления.

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Большинство из них зовут Александр, Дмитрий, Сергей и Андрей, а также Анастасия, Анна, Юлия и Екатерина. 37% из них в возрасте от 25 до 34 лет. И они на удаленной работе были еще до начала коронавируса — более 5 лет. И работают 85 процентов представители дистанционных профессий преимущественно дома.

«Более половины (53%) специалистов называют фриланс основным источником дохода, у каждого третьего исполнителя есть свой стартап, а каждый четвертый подумывает попробовать себя в новой специальности. Фриланс считается наименее пострадавшим от карантина направлением, и 84% респондентов это подтверждают. Подавляющее большинство отметило, что не пострадала на фоне объявления локдаунов», — отмечают исследователи.

портрет фрилансера

Интересно, что большинство из опрошенных респондентов отметили, что имеют животных — кошек 47%, а собак 13% фрилансеров.

Согласно данным Freelancehunt, ежегодный прирост рынка фриланса в Украине составляет в среднем 35%. В прошлом году было зарегистрировано более 200 000 проектов на общую сумму 385 млн гривен. В августе количество зарегистрированных пользователей превысило миллион.

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