В Украине стало больше вакансий, а работодатели повышают зарплаты – НБУ

В Украине сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. На фоне этого украинцам стали увеличивать зарплату.

Об этом свидетельствуют данные макроэкономического и монетарного обзора Национального банка по итогам июня 2023 года.

"Рост количества вакансий свидетельствовал об усилении спроса на рабочую силу. Это частично объясняется сезонным оживлением в строительстве и сельском хозяйстве", — говорится в отчете.

На рынке труда ситуация оставалась стабильной: работодатели продолжают активно искать новых работников, также не наблюдается сокращение количества вакансий. В то же время, доля неработающих граждан сократилась по сравнению с началом 2023 года.

"Ужесточение конкуренции за рабочую силу и сохранение диспропорций на рынке труда (региональных и квалификационных), связанных, в частности, с до сих пор активной миграцией, на фоне низкой базы сравнения обусловило возобновление роста зарплат", — отмечают в НБУ.

Ранее в НБУ сообщили, что уровень средней номинальной зарплаты в Украине в этом году вырастет на 21,9%, а реальной, то есть с учетом инфляции, — на 3,7% благодаря дальнейшей адаптации бизнес-сектора к работе в условиях высоких рисков. Также на уровень зарплат будет оказывать влияние мягкая фискальная политика. В дальнейшем основным фактором станет повышение спроса на рабочую силу в условиях ускорения экономического роста.

По данным Федерации профсоюзов, в Украине обсуждается перерасчет зарплат на 2024 год. Минимальную зарплату планируют увеличить до 7651 грн.

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