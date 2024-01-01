В Украине станет проще рассчитаться картой в магазине: что изменилось с 1 января

Речь идет об обязательствах для торговцев обеспечить безналичный расчет за проданные товары (оказанные услуги).

В Украине 1 января вступила в силу новая норма постановления правительства об обязанности розничных торговцев устанавливать POS-терминалы для безналичных расчетов.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина №894 от 29 июля 2022 года.

Теперь POS-терминалы обязательно должны будут использоваться торговцами, которые осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах с населением от 5 до 25 тыс. человек.

Правительственное постановление обязывает торговцев обеспечить безналичный расчет за проданные товары (оказанные услуги). Речь идет также и о товарах (услугах), реализация (предоставление) которых происходит дистанционно.

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность:

штраф для ФЛП или должностного лица предприятия в размере от 1700 до 3400 грн,

в случае повторного нарушения на протяжении года – штраф от 8500 до 17000 грн.

Читайте главные новости дня:

Безналичные расчеты в Украине

По данным НБУ, в третьем квартале 2023 года сумма сделок (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в стране и за ее пределами составила 1 трлн 407,1 млрд грн. Из них безналичные – на 890,8 млрд. грн. Безналичные операции по сумме достигают 63,3% от общей суммы операций с платежными картами.

Сеть POS-терминалов в Украине растет в течение пяти кварталов. По состоянию на 1 октября 2023 года действовало 437 тыс. терминалов, из них в "ПриватБанке" — 273 тыс.

Напомним, правительство в июле 2022 года установило сроки, в которые торговцы должны обеспечить безналичные расчеты за проданные товары (оказанные услуги). До 2026 года POS-терминалы будут обязаны установить все торговцы, включая продавцов на рынках.

Читайте также: