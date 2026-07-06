ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
485
Время на прочтение
1 мин

В Украине стартовал сезон голубики: цены удивили покупателей

Украинские производители начали сбор голубики открытого грунта. Оптовые цены составляют 380-450 грн за килограмм, что на 27% больше прошлогоднего сезона.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
В Украине стартовал сезон голубики: цены удивили покупателей

Голубика / © pixabay.com

Украинские производители начали сбор первого урожая голубики открытого грунта. Как и в прошлом году, сезон стартовал в начале июля, однако покупателям придется платить за ягоду заметно больше.

Об этом говорится в сообщении аналитиков EastFruit.

Сколько стоит голубика — оптовые цены

В настоящее время предложение украинской голубики на рынке остается ограниченным, тогда как спрос со стороны покупателей стабильно высок.

Сегодня оптовые цены на первые партии ягоды колеблются в пределах 380–450 грн за кг, что составляет около 8,49–10,05 долларов. Ожидается, что на следующей неделе украинские хозяйства начнут массовые поставки, что может повлиять на ситуацию на рынке.

Эксперты отмечают, что в начале сезона 2026 года голубика стоит в среднем на 27% дороже, чем в этом же периоде в прошлом году.

Почему ягода подорожала

Производители объясняют удорожание неблагоприятных погодных условий, отразившихся на урожайности. Из-за погоды во время созревания ягод валовой сбор голубики оказался меньше, что и привело к сокращению предложения и росту цен.

Специалисты предполагают, что с увеличением объемов сбора урожая и выходом на рынок большего количества продукции ценовая ситуация может измениться, однако пока голубика остается одной из самых дорогих сезонных ягод в Украине.

Напомним, садоводы могут продавать выращенную собственную сельхозпродукцию без уплаты налога, однако только при условии соблюдения лимитов Налогового кодекса.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
485
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie