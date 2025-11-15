"Зимова підтримка": в Украине стартовала президентская программа помощи украинцам

Деньги / © УНИАН

Реклама

В Украине начинает действовать президентская программа «Зимова підтримка», которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем гражданам.

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Запускаем президентскую программу „Зимняя поддержка“ — возможности и услуги, которые помогут украинцам пройти зимний период. С сегодняшнего дня все граждане Украины, которые находятся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн. Заявку на детей подают родители или опекуны», — отметила она.

Реклама

Выплату можно получить двумя способами

Через приложение «Дія»: заявки принимаются с 15 ноября по 24 декабря 2025 года. Средства зачисляются на карту «Национальный кэшбек». Использовать их можно до 30 июня 2026 года на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства (кроме подакцизных), книг, благотворительные взносы и почтовые услуги.

Через Укрпочту: с 18 ноября автоматически получат 1000 грн пенсионеры и получатели соцвыплат на счет, куда поступает пенсия или помощь. Граждане, пенсия которых поступает на банковский счет и которые не пользуются «Дією», могут подать письменную заявку в отделении Укрпочты до 24 декабря 2025 года. Средства можно потратить на товары украинского производства в АО «Укрпочта», почтовые услуги, коммунальные платежи и донаты на Силы Обороны.

Программа «Зимняя поддержка " — является частью комплексного пакета правительственных решений по поручению Президента. Она включает также единовременные выплаты 6500 грн для особо уязвимых категорий, бесплатные железнодорожные билеты по программе «3000 километров», фиксированные цены на газ и электроэнергию, жилищные субсидии, программы энергоэффективности, поддержку жителей прифронтовых регионов и помощь внутренне перемещенным лицам во время отопительного периода.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам окажут поддержку,6500 грн будет предусмотрено для самых уязвимых граждан.