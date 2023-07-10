В Украине стартовало строительство завода по производству БПЛА Bayraktar

В Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам, — подчеркнул министр, добавив, что это будет тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, но потом были остановки, скандалы".

Напомним:

О том, что компания Baykar приобрела земельный участок под строительство завода по производству Bayraktar, сообщалось еще в августе этого года. По словам посла Украины в Турецкой Республике Василия Боднара, для приобретения земли владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию в Украине.

Ожидается, что на значительной части моделей, производимых на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, многое разное, что высокотехнологичное у нас и может быть использовано для этих летательных аппаратов.

Ожидается, что завод будет открыт в 2025 году. Общий объем запланированных инвестиций в предприятие составляет $95,5 млн в Украине.

В Украине Baykar еще в 2019 году основала ООО "Авиа Венчурс" с целью открытия двух заводов в Украине. Ожидается, что именно ООО "Авиа Венчурс" от имени компании Baykar будет заниматься строительством завода, где будут производить Bayraktar TB2 и AKINCI UCAV.

Проекту способствовало подписание в феврале 2022 года рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в аэрокосмической отрасли. Соглашение, целью которого является поощрение прямых инвестиций в соответствующую область и создание благоприятных условий для трансфера технологий и использования продукции, предусматривает специальные налоговые и таможенные льготы для турецких инвесторов в аэрокосмический сектор Украины до января 2035 года.

В Кремле обеспокоены тем, что в Украине будут производить турецкие беспилотники "Байрактар". Поэтому там прибегли к очередным угрозам — на этот раз они говорят, что могут "разбомбить" производство летательных аппаратов.

Интересно и то, что Путин на одной из встреч с президентом Турции Реджепом Эрдоганом просил его открыть производство беспилотников в России. Однако протекции на это не получил.

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