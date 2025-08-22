В Украине стремительно дешевеет популярный фрукт: сколько стоит килограмм

Фрукты / © pixabay.com

Реклама

Хотя сбор урожая яблок в Украине начался недавно, цены на них быстро падают. Главная причина — низкий спрос на летние сорта урожая 2025 года.

Об этом пишет EastFruit.

За последнюю неделю цены на яблоки снизились в среднем на 12% и сейчас колеблются от 35 до 45 грн/кг (0,85-1,09 доллара) в зависимости от сорта и объема партии. Оптовые компании и розничные сети еще продают яблоки прошлого года, преимущественно из Польши.

Реклама

Снижение цен также объясняется сезонным ростом предложения украинских яблок, в то время как спрос остается невысоким. Интересно, что, несмотря на падение цен, сейчас яблоки продаются в среднем в 2,2 раза дороже, чем в прошлом году в этот же период.

Напомним, в Украине зафиксировано снижение потребительских цен в июле впервые за последние два года. Цены снизились на 0,2% по сравнению с июнем. Одновременно замедлилась годовая инфляция — с 14,3% в июне до 14,1% в июле.

Однако цены на персики в августе 2025 значительно выросли. В супермаркетах за килограмм персиков просят от 70 до 120 гривен.