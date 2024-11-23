В Украине стремительно дорожает еще один базовый продукт

На украинском рынке сахара наблюдается рост цен, темпы которого могут ускориться в начале 2025 года.

Цены на сахар за неделю выросли в среднем на 1-1,5 грн/кг. Теперь его стоимость колеблется в пределах 23-24,50 грн/кг.

Об этом сообщил Всеукраинский Аграрный Совет (ВАР).

Основные причины такого подъема – стабилизация внутреннего спроса и начало возобновления экспорта.

В частности, украинские производители сахара постепенно возвращаются на внешние рынки. Основными направлениями остаются Турция и Африка.

"По ожиданиям ситуация должна быть хуже для производителей без экспорта в Европу. Но сейчас работает схема экспорта через третьи страны, и она дает свои результаты. Украина понемногу вывозит сахар на поддерживающие позиции внешние рынки", — отмечают аналитики.

С 2025 года планируется частичное открытие европейского рынка для украинского сахара, что может также существенно повлиять на ценовую динамику в сторону повышения.

Эксперты прогнозируют, что во второй половине сезона возможен значительный рост стоимости продукции.

Кроме того, ситуация на мировом рынке сахара может также повлиять на цены в Украине.

"В Бразилии фиксируются определенные проблемы, и это может повлиять на сокращение объемов производства сахара. За счет этого во второй половине сезона возможен рост стоимости сахара на глобальном рынке", — уточнили аналитики.

В свою очередь, украинские производители могут воспользоваться этой ситуацией для расширения присутствия на международном рынке и повышения конкурентоспособности.

Ранее сообщалось, что в Украине уже в ноябре подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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