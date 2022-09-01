В Украине стремительно дорожает лук: цены уже в четыре раза выше, чем год назад

Подорожание провоцируется не только активным спросом, но и ограниченным предложением качественной продукции.

В Украине наблюдается тенденция к повышению цен на лук.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Повышение стоимости производители связывают с увеличением покупательной активности при стремительном снижении урожайности. В результате, фермеры предлагают к продаже лук по 20-25 грн/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой недели.

Таким образом, на сегодняшний день цены на лук в Украине уже в среднем в 4 раза выше, чем в конце августа прошлого года. Пока что оптовые компании, которые закладывают лук на хранение, отказываются работать на таких условиях. В то же время, производители пока не намерены уступать в цене и весь объем лука высокого качества отправляют в хранилища.

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Напомним, что инфляция в Украине выросла до 22,2% по сравнению с периодом с января по август прошлого года. Больше всего цены выросли на транспорт — 24,8%. На продукты цены выросли на 21%, на образовательные услуги – на 16%, на алкоголь и табачные изделия – на 14%.

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