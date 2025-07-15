В Украине стремительно дорожает мясо: эксперты спрогнозировали, как изменятся цены

Цены на мясо / © УНИАН

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В июне и в начале июля 2025 года в Украине зафиксирован заметный рост цен на мясо — говядину, свинину и курятину.

Об этом сообщило издание УНИАН.

Подорожание мяса в Украине

По данным аналитика «Украинского клуба аграрного бизнеса» Максима Гопки, в июне средняя цена свиного ошейка составляла более 330 грн/кг — на 30% больше, чем в прошлом году. Говядина подорожала на 22% — до 336 грн/кг.

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В июле цены выросли еще больше: говядину начали продавать по 350 грн/кг. Шашлык из свинины в начале июля стоил 260 грн/кг, тогда как в июне его средняя цена составляла 254 грн/кг.

Дорожает и курятина. По состоянию на начало июля средняя цена филе составляла 224 грн/кг. Бедро стоило 151,50 грн/кг, что существенно больше, чем в июне — примерно 139 грн/кг. Тушка — около 120 грн/кг. Куриные голени в июне стоили 90,39 грн/кг, а в начале июля — уже 94,50 грн/кг.

Почему растут цены на мясо

По словам заместителя директора по маркетингу «ЭКО-маркета» Марии Прониной, цены на мясо формируются под влиянием ряда факторов: стоимости кормов, топлива, энергоносителей, заработной платы работников, а также внутреннего спроса, конкуренции и доступа к внешним рынкам.

Хотя экспортные поставки украинской говядины в мае 2025 года выросли — было экспортировано 21 тонну свежей или охлажденной говядины, что в десять раз (на 980%) превышает показатель апреля, — этот рост не является устойчивым трендом. Как отмечают аналитики, такое увеличение объясняется низкой базой сравнения. В целом экспорт все равно остается более чем на 90% ниже показателя мая 2024 года.

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Несмотря на имеющиеся экспортные преграды, они не являются ключевым фактором роста цен на мясо внутри страны. Эксперты отмечают: подорожание вызвано прежде всего сокращением поголовья скота, проблемами с логистикой и общей экономической нестабильностью.

Рост цен на курятину специалисты связывают с подорожанием кормов, тогда как говядина дорожает из-за ограниченного предложения на рынке и сложностей в производстве.

По словам представительницы «ЭКО-маркета», на формирование цен влияют и сезонные факторы. В частности, мясо традиционно дорожает перед Пасхой и в период новогодне-рождественских праздников — в пиковые периоды спроса. Такая тенденция сохранилась и в 2025 году.

Летом цены дополнительно подтолкнула общая инфляция и валютные колебания. Это сказалось, в частности, на стоимости импортных составляющих — от витаминов до сельхозоборудования.

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Еще один фактор — сокращение производства. По данным УКАБ, в январе-мае 2025 года общая убойная масса животных составила:

говядина — 74,6 тыс. тонн (минус 6% к аналогичному периоду 2024 года),

свинина — 270,3 тыс. тонн (минус 11%),

мясо птицы — 563,4 тыс. тонн (минус 1%).

Наибольшее сокращение убойной массы КРС фиксируется в домохозяйствах (минус 10%), тогда как в случае со свиньями — на промышленных предприятиях (минус 15%), отмечает аналитик УКАБ Максим Гопка.

Как отмечают в УКАБ, производство мяса в Украине сталкивается с трудностями на протяжении многих лет. В частности, после распада колхозной системы в конце прошлого века крестьяне массово сокращали поголовье скота из-за подорожания кормов, отсутствия государственной поддержки и экономической нестабильности.

В «Ассоциации производителей молока» отметили, что полномасштабная война еще больше обострила ситуацию — в прифронтовых регионах часть животных погибла в результате обстрелов.

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Специалисты отмечают, что содержание скота становится все более затратным: из-за снижения рентабельности, подорожания топлива, электроэнергии и кормовой базы. Кроме того, фермеры в результате войны теряют доступ к пастбищам и землям.

Подобная ситуация наблюдается и в области свиноводства.

«Сокращение свинопоголовья в Украине в последние годы происходит как из-за постепенного „сворачивания“ приусадебного свиноводства, что продолжается уже более декады, так и из-за потерь промышленного поголовья свиней. Последние связаны как с усилением эпизоотических вызовов (распространение Африканской чумы свиней), так и экономических сложностей», — отметили в Ассоциации «Свиноводы Украины».

В 2022 году из-за полномасштабной войны России против Украины страна потеряла около 10-12% поголовья скота. Причиной стали массовые разрушения и ликвидация ферм.

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Экономист Олег Пендзин подтверждает эти данные и отмечает, что отрасль сталкивается с рядом вызовов.

«Среди главных проблем отрасли — подорожание кормовой базы. Уменьшается поголовье. Это касается как свиней, так и крупного рогатого скота. Общие объемы производства уменьшаются в связи с уменьшением хозяйств, которые занимаются мясной группой. Но главный вызов — падение спроса на мясо, которое мы имеем на сегодняшний момент, а оно связано с падением реальных доходов населения. Потому что чем мы беднее, тем больше едим хлеба и картофеля. И чем богаче — тем больше едим мяса и молокопродуктов», — рассказал эксперт.

Как война повлияла на потребление мяса в Украине

Полномасштабное вторжение существенно повлияло на пищевые привычки украинцев. По данным Ассоциации «Свиноводы Украины», сокращение потребления свинины действительно имеет место, однако объясняется оно в частности, уменьшением количества населения из-за миграции.

«Если говорить о емкости рынка свинины, как о совокупном спросе на этот вид мяса, то он действительно сократился с начала полномасштабного вторжения из-за уменьшения самого количества потребителей в связи с миграцией населения», — отметили в Ассоциации.

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Если же считать на душу населения, то показатели даже немного выросли. В 2022 и прошлом году украинцы потребляли примерно по 21 кг свинины на человека в год — это больше, чем в 2021-м (примерно 20 кг). Специалисты объясняют это тем, что свинина дорожала медленнее других продуктов.

«Повышение цен, действительно, ослабляет спрос на свинину, ведь в нынешних условиях потребители склонны „выбирать кошельком“. Однако высокая лояльность к свинине как к универсальному и одновременно сезонно популярному виду мяса (праздники, сезон шашлыков и отпусков и т.д.) сохраняется, а восстановление потребления при благоприятных экономических обстоятельствах — вполне реалистичный сценарий, который уже повторялся», — отмечают эксперты.

Данные Министерства аграрной политики также свидетельствуют о сдвигах в потреблении других видов мяса. В 2023 году среднестатистический украинец съел около 27 кг курятины и 7,4 кг говядины. Для сравнения, в 2022-м эти цифры были 26,2 кг и 7 кг соответственно.

В то же время война повлияла на потребительские приоритеты в целом. Согласно исследованию Gradus Research Company, 64% украинцев начали выбирать более дешевые продукты. Главными факторами стали рост цен, снижение доходов, психологическое давление и эмоциональное выгорание.

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Несмотря на общее сокращение производства мяса, внутренний спрос в Украине пока в основном покрывается отечественными производителями. По словам экспертов Ассоциации «Свиноводы Украины», уровень самообеспеченности свининой за последнее десятилетие не опускался ниже 86%, а с 2022 года стабильно держится выше 90%.

Даже на фоне роста импорта — 7,16 тыс. тонн за первое полугодие 2025 года против 2,3 тыс. тонн за весь 2024-й — доля зарубежной свинины на рынке остается незначительной. Импорт составляет менее 5% общего объема потребления.

Таким образом, украинский рынок мяса, хоть и испытал давление войны, продолжает адаптироваться. Основную часть спроса покрывают отечественные производители.

Как будут меняться цены на мясо в течение этого года

Несмотря на войну, экономическую нестабильность и дефицит рабочей силы в аграрном секторе, цены на мясо в Украине в 2025 году вряд ли претерпят резкие колебания.

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«Вызовы военного времени, глобальная геополитическая напряженность, экономические и эпизоотические риски, а также необходимость имплементировать европейское законодательство в части благополучия животных добавляют немало новых неизвестных в формулу развития промышленного свиноводства в Украине», — добавили в Ассоциации «Свиноводы Украины».

Впрочем, резкого скачка цен в ближайшие месяцы не предвидится. По словам заместителя директора по маркетингу «ЭКО-маркета» Марии Прониной, сейчас мясной рынок вошел в фазу относительной стабильности. Если не произойдет форс-мажоров — валютных потрясений, энергокризиса или неурожая зерна — стоимость продукции будет оставаться стабильной как минимум до осени.

В то же время, как отмечают в Украинском клубе аграрного бизнеса, полностью избежать роста не удастся. Специалисты прогнозируют, что цена свиного ошейка может достичь 320-350 грн за килограмм. Причина — ограниченное предложение живого веса и стабильный спрос в период летних отпусков.

Говядина, по оценкам, может прибавить в цене еще 5-7% — особенно в августе, когда расходы на содержание скота растут, а предложение на рынке остается ограниченным.

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Что касается курятины, то ситуация остается стабильной. Цены на куриное филе, бедра или тушки могут немного колебаться, однако существенного роста пока не предвидится.

Итак, украинцам не грозит новый ценовой скачок, но и на существенное удешевление мяса рассчитывать не стоит.

Стоит отметить, что несмотря на замедление общей инфляции, продукты в Украине дорожают быстрее других категорий товаров. По данным Госстата, в июне 2025 года потребительская инфляция составила 14,3% в годовом измерении, тогда как цены на продукты питания выросли на 23,2%.

Ранее эксперт «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин отметил: украинцы тратят на еду до 40% своих доходов — значительно больше, чем жители стран ЕС. Это объясняют высоким НДС на продукты и отсутствием государственной поддержки для агропроизводителей.

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Напомним, в Украине наблюдается устойчивый рост цен на мясо птицы. С начала года оно подорожало на 7%, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 11,5%.