В Украине стремительно дорожает один из ключевых продуктов: в чем причина

Картошка достигла на 14% за неделю / © www.freepik.com/free-photo

В Украине на рынке овощей борщового набора наблюдается очередной рост стоимости. В частности, цены на картофель стремительно пошли вверх из-за повышенного спроса как среди оптовых компаний, так и в розничных сетях.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Почему цены на картофель растут

По данным еженедельного мониторинга, всего за одну неделю картофель в украинских хозяйствах подорожал в среднем на 14 процентов. В настоящее время стоимость этого популярного овоща колеблется в пределах 8–15 гривен за килограмм, в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий.

Предложение качественной продукции на рынке остается несколько ограниченным. Главная причина состоит в том, что часть аграриев воздерживается от массовых продаж, ожидая еще большего роста цен в будущем. Большинство фермеров планируют и дальше повышать стоимость, аргументируя это стремительным сокращением запасов в хранилищах.

«Часть производителей, которые сейчас сдерживают продажи картофеля, ожидает повторения сценария в прошлом году, когда цена этой продукции достигала 30 грн/кг», — отмечает издание.

Угрожает ли рынку дефицит

Несмотря на амбициозные ожидания некоторых фермеров, у ключевых игроков рынка совсем другое мнение. Они считают, что прошлогодний сценарий по космическим ценам вряд ли повторится в этом сезоне. Очередное значительное подорожание неизбежно будет стимулировать увеличение поставок более дешевого импортного картофеля, что довольно быстро сбалансирует рынок и остановит рост стоимости.

Следует отметить, что по сравнению с прошлым сезоном ситуация для потребителей остается значительно лучше. Сегодня картофель поступает в розничную продажу в среднем на 55 процентов дешевле, чем это было в последние дни февраля 2025 года.

Что происходит с другими овощами

В то же время, ситуация с другими популярными продуктами кардинально иная. К примеру, из-за низкой активности покупателей в Украине обвалились цены на тепличные огурцы . Предложение импортной продукции стремительно растет, а местные тепличные комбинаты вынуждены снижать стоимость, чтобы продать существующие партии товара.

Подобные ценовые качели наблюдаются и в сегменте борщового набора. Недавно стало известно, что в Украине резко дешевеет свекла . Фермеры столкнулись с падением интереса со стороны оптовых компаний, поэтому вынуждены пересматривать свои прайсы в сторону снижения, чтобы не остаться с запасами продукции на складах до начала нового сезона.