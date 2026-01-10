В Украине стремительно дорожает один из овощей борщевого набора

Капуста / © Pixabay

На этой неделе в овощном сегменте Украины зафиксирована четкая тенденция к повышению стоимости белокочанной капусты. Производители начали массово пересматривать ценники в сторону роста, реагируя на изменение объемов предложения и исчерпание запасов в хранилищах.

Об этом пишут аналитики EastFruit.

Согласно результатам ежедневного мониторинга аналитического проекта EastFruit, по состоянию на конец декабря значительная часть аграриев уже успела реализовать большинство имеющихся объемов продукции. Кроме количественного сокращения, рынок испытывает острый дефицит капусты средних и низких сортов — такие овощи пока практически отсутствуют в свободной продаже.

Почему цены пошли вверх

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, повлекших текущую рыночную ситуацию:

Сокращение производственных запасов: Стремительное уменьшение количества продукции в хозяйствах заставило фермеров изменить торговую стратегию.

Сдерживание реализации: Производители, которые располагают овощами высокого качества, пока не спешат с продажами, ожидая более выгодных условий.

Позиция оптовиков: Представители оптовых компаний подтверждают информацию о дефиците. Они отмечают, что общее количество доступной для закупки капусты на рынке существенно уменьшилось по сравнению с предыдущими периодами.

На сегодня отпускные цены в фермерских хозяйствах на белокочанную капусту установились в диапазоне 3-10 грн/кг ($0,07-0,23/кг). Это свидетельствует о подорожании в среднем на 25% только за последнюю неделю.

Несмотря на такой скачок, текущая ценовая ситуация все еще остается благоприятной для потребителей, если сравнивать ее с прошлогодними показателями. Сейчас капуста стоит в среднем на 82% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство операторов рынка склоняются к мнению, что тенденция к подорожанию сохранится. По их убеждению, темпы роста цен могут только ускориться. Главным катализатором этого процесса станет дальнейшее истощение запасов овощей в профессиональных хранилищах украинских аграриев.

