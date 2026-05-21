В Украине стремительно дорожает популярный овощ из борщового набора: какие цены в супермаркетах

Морковь / © Associated Press

В Украине зафиксирован резкий рост стоимости одного из ключевых овощей борщового набора. Только за одну неделю этот популярный продукт подорожал на треть.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

«Один из овощей борщового набора за неделю подорожал сразу на 34%. Речь идет о моркови, которая продается сейчас в диапазоне 13-20 грн/кг», — отметили аналитики.

По словам специалистов, столь стремительный рост цен на морковь напрямую связан с сезонным фактором. В настоящее время в хранилищах фермеров быстро сокращаются запасы прошлогоднего урожая овощей. К тому же, на рынке наблюдается серьезный дефицит — особенно не хватает качественной продукции.

При этом спрос на прошлогоднюю морковь со стороны оптовых компаний и розничных сетей только увеличивается. Так что игроки рынка ожидают дальнейшего роста цен, хотя и отмечают: «Он может стать более плавным».

«Следует отметить, что несмотря на удорожание корнеплодов, цены на морковь в Украине в среднем на 56% ниже, чем это было во второй половине мая прошлого года», — отмечают аналитики.

Сколько стоит морковь в супермаркетах Украины.

Пока на оптовых рынках стоимость держится в пределах 13-20 гривен за килограмм, в популярных розничных сетях и супермаркетах страны цифры на ценниках значительно выше.

В частности, ситуация в магазинах выглядит так:

В Varus морковь весовая стоит 34,9 гривны за килограмм.

Морковь в Сильпо отпускают по 42,3 грн/кг.

Напомним, в мае в украинских супермаркетах снова зафиксировали подорожание хлеба: отдельные сорта уже пересекли отметку в 50 грн за буханку.

Производители объясняют: главное давление на себестоимость оказывают затраты на электроэнергию, горючее и удобрения. Эти статьи расходов растут независимо от ситуации с урожаем и влияют на цену конечного продукта напрямую.

Эксперты предупреждают: до конца 2026 хлеб и другие базовые продукты могут подорожать еще на 20-25% по сравнению с прошлым годом. В то же время резкого скачка в ближайшее время не прогнозируют — запасы зерна остаются стабильными, а серьезные проблемы с посевами пока не зафиксированы.

Также в Украине резко выросли цены на гречку — в мае средняя стоимость крупы составила около 75 грн за килограмм. Аналитики объясняли это сокращением посевных площадей и уменьшением урожая после нерентабельного аграриев 2024 года.

