В Украине стремительно дорожает популярный овощ: сколько придется заплатить

Молодой картофель / © pexels.com

На украинских рынках по состоянию на 8 мая 2026 года наблюдается нестабильная ситуация со стоимостью первых сезонных овощей. Пока одни позиции демонстрируют уверенное подешевление, другие стремительно прибавляют в цене, заставляя покупателей тщательнее планировать бюджет.

Об этом говорится на сайте «Столичного рынка».

Несмотря на недельное подешевление, на рынке зафиксировано изменение тренда. Еще накануне молодой картофель от украинских фермеров можно было найти по 80 грн/кг, однако по состоянию на сегодняшний день цена поднялась до 85 грн/кг.

«Это, возможно, краткосрочное колебание — продавцы могли несколько поднять цены, поскольку увидели, что их товар пользуется хорошим спросом, или его успели быстро раскупить», — отмечают аналитики рынка.

При этом импортный молодой картофель стал значительно доступнее. Ее стоимость упала на треть — с 60 до 40 грн/кг. Для тех, кто не готов переплачивать за «новинку», остается стабильной цена на картофель прошлогоднего урожая — он неизменно стоит 9 грн/кг.

Сколько стоят огурцы и капуста на рынках Украины

Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте огурцов. Ровенский огурец по сравнению с четвергом подорожал с 40 до 55 грн/кг. Однако в недельном разрезе динамика положительная для покупателя: еще неделю назад этот сорт отпускали по 73 грн/кг.

Наибольшее же беспокойство вызывает стоимость молодой белокочанной капусты. Украинский урожай стабильно дорожает уже больше недели. По состоянию на 1 мая килограмм капусты стоил 45 грн, а уже сегодня цена достигла 63 грн/кг. Таким образом, только за неделю этот овощ прибавил в стоимости рекордные 40%.

Эксперты связывают колебания с началом активного сезона и неравномерным поступлением продукции от отечественных хозяйств.

Подорожание продуктов в Украине — последние новости

Напомним, в Украине резко выросли цены на гречку — в мае средняя стоимость крупы составила около 75 грн за килограмм. Аналитики объясняли это сокращением посевных площадей и уменьшением урожая после нерентабельного для аграриев 2024 года.

Эксперты также отмечали, что на рынке постепенно иссякают запасы предыдущих сезонов. В то же время, часть агропроизводителей удерживает остатки продукции на складах в ожидании дальнейшего роста цен, что может привести к дефициту гречки на полках магазинов.

Также из-за обострения ситуации в Персидском заливе и роста цен на нефть в мире подорожали пищевые масла, в частности подсолнечное, соевое, пальмовое и рапсовое. По данным аналитиков, цены на эту продукцию достигли самого высокого уровня с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

