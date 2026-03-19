В Украине стремительно дорожает популярный продукт: сколько будут платить украинцы

Гречка / © Pixabay

Реклама

Несмотря на опасения возможного дефицита гречки и слухи об импорте крупы, Украина имеет достаточно собственных запасов. Оснований говорить о нехватке продукции пока нет.

Об этом заявил экономист Олег Пендзин для «Коммерсанта украинского».

По словам эксперта, даже несмотря на уменьшение урожая в 2025 году общего объема производства и переходных остатков достаточно для покрытия внутреннего спроса.

Реклама

«Давайте мы с вами определим, сколько мы с вами гречки едим. На сегодняшний момент гражданин среднестатистический Украины съедает 3 кг гречки в год. Нас с вами физически примерно сейчас 27 миллионов. Берем 27 миллионов, умножаем на 0,003 и получаем, нам в год нужно 81 тыс. тонн гречки», — объясняет Пендзин.

В 2024 году было собрано 127 000 тонн, что позволило сформировать значительные переходные остатки.

Почему Украина не экспортирует гречку

Экономист отмечает, что гречка не пользуется спросом на мировых рынках.

«Так как гречку едят только украинцы, белорусы. Мы получаем 116 тысяч тонн. Сколько нам нужно? 81 тыс. Тонн. О каком дефиците может идти речь?» — говорит эксперт.

Реклама

По словам Пендзина, Министерство аграрной политики традиционно закладывает около трех месяцев переходных запасов.

«Я сейчас слышу очень много криков по поводу того, что у нас будет гречиха дефицита. Где вы увидели дефицит? Разгоняют по полной программе», — отметил он.

Почему дорожает гречка

Несмотря на достаточное количество продукции, цены на гречиху растут. Средняя стоимость превысила 54 грн. за килограмм.

Эксперт объясняет, что причина не в дефиците.

Реклама

«Цена на гречку растет не потому, что на сегодняшний момент ее дефицит. А потому, что упаковка дорогая. Из-за роста цен на электричество. Из-за блекаутов», — объясняет Пендзин.

Экономисты называют основные факторы удорожания:

расходы на энергоресурсы

логистика

упаковка

инфляция

Также влияние оказывает сокращение посевных площадей, о чем ранее сообщалось в Институте аграрной экономики.

Специалист уверяет, что при нынешних объемах производства и запасов рисков дефицита нет. Украинский рынок гречки остается обеспеченным, а рост цен имеет экономические причины, а не связан с нехваткой продукции.

Реклама

Реклама

