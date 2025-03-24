В Украине стремительно дорожает сливочное масло: эксперт назвал три главных причины

На цены отразился рост стоимости кормовой базы для молочного производства, повышения цен на электроэнергию, а также дефицит кадров.

С осени прошлого года цены на сливочное масло демонстрируют стабильный рост. По состоянию на март 2025 стоимость одной пачки в магазинах достигла в среднем 117 гривен — такие данные приводит Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Как отметил член Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина в комментарии УНИАН, по официальной статистике за год сливочное масло подорожало на 32,2%.

Эксперт называет три основных фактора, которые повлияли на удорожание. В первую очередь, речь идет о росте стоимости кормовой базы для молочного производства, в частности комбикормов. Это связано с низким урожаем 2024 года.

Второй весомый фактор — повышение цен на электроэнергию, активно потребляемую молокоперерабатывающими предприятиями как во время производства, так и для охлаждения и хранения продукции. Обстрелы энергетической инфраструктуры и переход некоторых предприятий на генераторы только усугубили ситуацию.

Также наблюдается дефицит кадров в производственном секторе, в частности, среди водителей большегрузного транспорта, что усложняет логистику и увеличивает расходы.

"Это три главных фактора, которые сегодня способствуют росту цен не только на масло, но и на другие продукты", — отметил Пендзин. Он добавил, что ситуация на рынке сливочного масла отражает общее экономическое давление в условиях войны.

Напомним, в Украине также резко изменилась цена на муку. Крупнейшие сети украинских супермаркетов продают пшеничную муку в зависимости от сорта и производителя по цене от 18 до 33 гривен за килограмм.