В Украине стремительно подешевел популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм

В Украине началась очередная волна подешевления одного из самых популярных овощей — репчатого лука. Цены на рынке упали настолько существенно, что сейчас продукция стоит почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишут аналитики проекта EastFruit.

По их данным, стоимость лука в среднем снизилась на 19% по сравнению с началом минувшей недели. На сегодняшний день украинские хозяйства предлагают продукцию по цене, которая колеблется в пределах от 3 до 8 гривен за килограмм.

Тенденция к снижению цен охватила большинство регионов Украины, заставляя производителей оперативно реагировать на рыночные вызовы.

Почему лук стремительно дешевеет

Главным фактором, давящим на цены, стала погода. С наступлением тепла качество лука, хранящегося в неспециализированных хранилищах, начало стремительно ухудшаться. Чтобы не допустить порчи урожая, аграрии начали активно распродавать имеющиеся запасы.

«В то же время торговая активность в сегменте остается достаточно низкой, что также оказывает давление на цены», — отмечают эксперты.

Сочетание излишнего предложения со слабым спросом создает идеальные условия для дальнейшего падения стоимости.

Нынешний сезон стал настоящим испытанием для фермеров, ведь стоимость продукции показывает значительное отставание от предыдущих лет. Согласно мониторингу, репчатый лук в Украине поступает в продажу в среднем на 49% дешевле, чем в такой же период 2025 года.

Пока потребители радуются доступным ценникам, производители пытаются найти баланс между быстрым сбытом и минимизацией убытков весеннего потепления.

Напомним, в Украине до конца марта 2026 возрастут цены на молочную продукцию. Диапазон изменений стоимости — до 12%.

По данным эксперта, на подорожание влияют мировые тенденции, расходы на горючее и сокращение поголовья скота в хозяйствах.

Также в феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1%, наибольший скачок стоимости зафиксирован на овощи и тарифы мобильной связи. Базовая инфляция составила 0,7% и 7% соответственно.