В Украине стремительно подешевел популярный продукт: сколько будут платить украинцы

Яйца / © Associated Press

Пока большинство продуктов питания в Украине продолжают расти в цене, один из товаров неожиданно подешевел. Речь идет о куриных яйцах, стоимость которых в конце текущей недели продемонстрировала приятную для потребителей динамику.

Об этом пишет «Минфин».

Согласно информации, по состоянию на 7 мая, цены на продукцию разных производителей снизились на несколько гривен по сравнению со среднемесячными показателями за апрель.

Анализ рынка показывает, что снижение стоимости затронуло наиболее популярные марки, которые покупают украинцы. В частности существенно изменились цифры на ценниках яиц категории С1.

«Куриные яйца Наседка С1 сегодня стоят в среднем 83,95 гривны за 10 штук. Хотя еще в апреле украинцы покупали их по 86,27 грн», — отмечают эксперты портала.

Похожая ситуация наблюдается и с продукцией другого крупного производителя. Десяток яиц Ясенсвит С1 теперь обойдется покупателям в 84,16 гривны, тогда как в прошлом месяце средняя цена составила 86,78 гривны.

Кроме стандартных десятков, снижение стоимости зафиксировано и на упаковку большего объема, что обычно более выгодно для семейного бюджета.

Цена на яйца Ясенсвит С1 в количестве 18 штук составляет 144 гривны. Для сравнения, в апреле за такой же набор в супермаркетах приходилось платить 151,17 гривны. Таким образом, экономия на одной крупной упаковке составила более 7 гривен.

Напомним, в Украине резко выросли цены на гречку — в мае средняя стоимость крупы составила около 75 грн за килограмм. Аналитики объясняли это сокращением посевных площадей и уменьшением урожая после нерентабельного аграриев 2024 года.

Эксперты также отмечали, что на рынке постепенно иссякают запасы предыдущих сезонов. В то же время, часть агропроизводителей удерживает остатки продукции на складах в ожидании дальнейшего роста цен, что может привести к дефициту гречки на полках магазинов.

Также из-за обострения ситуации в Персидском заливе и роста цен на нефть в мире подорожали пищевые масла, в частности подсолнечное, соевое, пальмовое и рапсовое. По данным аналитиков, цены на эту продукцию достигли самого высокого уровня с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

