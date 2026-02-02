В Украине стремительно подорожал популярный овощ: какая причина

Овощи / © Pixabay

На украинском рынке зафиксировано существенное подорожание тепличных помидоров- за последнюю неделю цены выросли минимум на 15% на фоне уменьшения предложения и стабильного спроса.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По оценкам экспертов, основной причиной роста цен стало сокращение поставок тепличных томатов, прежде всего из Турции, которая традиционно является ключевым поставщиком этой продукции в Украину в зимний период. В течение последних нескольких недель объемы импорта из этой страны продолжали снижаться, в то же время спрос со стороны оптовых покупателей оставался практически неизменным.

Дополнительным фактором стало подорожание тепличных овощей непосредственно в стране-производителе. В Турции рост цен связывают с сезонными особенностями производства, что, в свою очередь, повлияло на конечную стоимость продукции для украинского рынка.

Согласно актуальным данным EastFruit, сейчас тепличные помидоры на внутреннем оптовом рынке Украины реализуются в диапазоне 110-130 грн за килограмм (2,55-3,05 доллара США/кг). Для сравнения, еще в конце предыдущей недели цены находились на уровне 90-110 грн/кг (2,09-2,55 доллара США/кг), в зависимости от качества и объемов партий.

Участники рынка отмечают, что дальнейшее существенное повышение цен может негативно повлиять на покупательскую активность. В таком случае оптовые компании и розничные торговые сети могут скорректировать планы закупок и уменьшить объемы приобретения тепличных овощей.

Аналитики также обращают внимание, что по состоянию на сегодня тепличные помидоры в Украине в среднем стоят уже на 27% дороже, чем в начале февраля 2025 года. В то же время большинство операторов рынка считает нынешнее подорожание временным явлением.

По их прогнозам, после стабилизации импортных поставок из Турции цены на томаты могут в ближайшее время перейти к фазе выравнивания.

