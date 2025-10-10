- Дата публикации
В Украине стремительно подорожал популярный овощ: подробности
На рынке томатов возникла напряженная ситуация: предложение стремительно сокращается, а цены летят вверх. Эксперты объяснили, почему так происходит, и предупредили, что это еще не предел.
Цены на тепличные помидоры в Украине за последнюю неделю взлетели в среднем на 51%, достигнув 50-60 грн/кг. Аналитики связывают такой скачок со значительным сокращением предложения из-за холодной погоды и высокого спроса, что может спровоцировать дальнейший рост цен.
Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Главной причиной подорожания является ограниченное предложение помидоров на рынке. Производители объясняют это несколькими факторами:
Из-за установившегося на всей территории Украины похолодания сборы урожая в тепличных комбинатах заметно сократились.
Большинство небольших производителей практически завершили реализацию продукции. Те небольшие партии, которые еще есть, часто имеют невысокое качество.
В результате большие тепличные комбинаты отпускают овощи небольшими партиями, что не может полностью удовлетворить высокий спрос.
Несмотря на столь резкий скачок, стоит отметить, что текущие цены на помидоры в Украине все еще остаются в среднем на 20% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
Прогноз: будет ли дороже
Аналитики и производители сходятся во мнении, что текущее подорожание, вероятно, не последнее. Даже после повышения цен спрос на томаты остается стабильно высоким. Поэтому многие производители заявляют о намерении уже на следующей неделе осуществить очередные попытки повысить отпускные цены на свою продукцию.
Напомним, на текущей неделе в Украине в очередной раз наметилась тенденция к снижению цен на белокочанную капусту. Производители связывают такую ценовую ситуацию с избытком продукции на рынке, значительная часть которой составляет капуста среднепоздних сортов, которая, к сожалению, непригодна для длительного хранения.