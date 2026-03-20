В Украине стремительно подорожал популярный овощ: сколько теперь будут платить украинцы

Помидоры / © Associated Press

На украинском рынке наблюдается существенный дефицит тепличных томатов. Ограниченное предложение заставило продавцов пересмотреть ценники в сторону повышения. По данным специалистов, стоимость популярного овоща продолжает демонстрировать восходящую динамику.

Об этом пишут аналитики проекта EastFruit.

Главным фактором, спровоцировавшим ценовой скачок, эксперты называют сокращение объемов поставок импортной продукции. В частности, существенно уменьшились партии помидоров, поступающих в Украину из Турции. Именно турецкий импорт формирует основное предложение на рынке в этот период.

Из-за отсутствия предложения на рынке, помидоры в Украине сегодня реализуют в пределах 120–140 грн/кг. Если сравнивать с прошлой неделей, то цена выросла в среднем на 10%.

Сравнение цен и прогнозы

Ситуация на рынке выглядит гораздо сложнее, чем в предыдущем сезоне. По состоянию на март 2026 года импортные томаты в Украине стоят в среднем на 45% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Такая разница свидетельствует о глубоком дисбалансе между спросом и предложением.

Однако у аналитиков есть и положительные прогнозы для потребителей. Ожидается, что в ближайшее время объемы поставок из Турции увеличатся. Это позволит насытить рынок необходимым количеством товара и остановить дальнейший рост цен.

Стабилизация стоимости зависит от ритмичности логистических процессов и объемов новых партий продукции.

Удорожание продуктов в Украине — последние новости

Напомним, в Украине до конца марта 2026 возрастут цены на молочную продукцию. Диапазон изменений стоимости — до 12%.

По данным эксперта, на удорожание влияют мировые тенденции, расходы на горючее и сокращение поголовья скота в хозяйствах.

Также в феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1%, наибольший скачок стоимости зафиксирован на овощи и тарифы мобильной связи. Базовая инфляция составила 0,7% и 7% соответственно.