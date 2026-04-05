Цены на помидоры / © Associated Press

Реклама

В Украине цены на помидоры продолжают расти, даже несмотря на поступление на рынок первых партий тепличной продукции от отечественных производителей.

Об этом сообщили аналитики проекта East Fruit.

По их данным, на этой неделе украинские тепличные комбинаты уже начали отгрузки томатов, однако объемы пока остаются небольшими. На ситуацию повлияли неблагоприятные погодные условия, из-за которых производство ограничено.

Реклама

Сейчас первые партии тепличных помидоров предлагают по цене 150-170 грн за килограмм (3,43-3,88 доллара). Это в среднем на 66% дороже, чем в начале прошлого сезона. В то же время в 2025 году первые отгрузки украинских тепличных томатов состоялись примерно на полторы недели позже, чем в этом году.

Несмотря на появление локальной продукции, ключевую долю предложения на рынке до сих пор составляют импортные овощи. В частности, томаты из Турции продаются дешевле — в пределах 130-150 грн за килограмм (2,97-3,43 доллара) в зависимости от качества и объемов партий.

Участники рынка отмечают, что существенного увеличения предложения украинских тепличных томатов стоит ожидать не ранее чем через две недели.

Напомним, ранее сообщалось, что пасхальная корзина 2026 года подорожала на 14%. Выросли цены на ключевые продукты — кулич, яйца и мясо как на рынках, так и в супермаркетах. В то же время эксперты и религиоведы отмечают: значительные расходы на праздничные покупки не являются обязательными.