В Украине стремительно подорожали дыни: какая причина и сколько они стоят

По сравнению с прошлой неделей дыня подорожала в среднем на 33%.
В Украине начали стремительно дорожать дыни. Так, в этом году дыни стоят на 23% дороже, чем в 2020 году.
Об этом сообщает EastFruit.
По сравнению с прошлой неделей дыня подорожала в среднем на 33%.
По словам экспертов, причины подорожания — сезонное сокращение количества продукции, а также активный спрос со стороны потребителей. Большую роль сыграли неблагоприятные погодные условия — из-за обильных дождей агрокультуру пришлось частично пересевать.
Кроме того, у фермеров, выращивающих дыни, сейчас "межсезонье". Практически завершилась уборка ранних сортов, в то же время урожай поздних сортов фермеры планируют начать только в конце августа. Когда на рынках появятся поздние дыни, цена может немного снизиться.
Напомним, что из Херсона в Киев снова отправили баржу с арбузами.