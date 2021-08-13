В Украине стремительно подорожали дыни: какая причина и сколько они стоят

В Украине стремительно подорожали дыни: какая причина и сколько они стоят

По сравнению с прошлой неделей дыня подорожала в среднем на 33%.

В Украине начали стремительно дорожать дыни. Так, в этом году дыни стоят на 23% дороже, чем в 2020 году.

Об этом сообщает EastFruit.

По сравнению с прошлой неделей дыня подорожала в среднем на 33%.

По словам экспертов, причины подорожания — сезонное сокращение количества продукции, а также активный спрос со стороны потребителей. Большую роль сыграли неблагоприятные погодные условия — из-за обильных дождей агрокультуру пришлось частично пересевать.

Кроме того, у фермеров, выращивающих дыни, сейчас "межсезонье". Практически завершилась уборка ранних сортов, в то же время урожай поздних сортов фермеры планируют начать только в конце августа. Когда на рынках появятся поздние дыни, цена может немного снизиться.

Напомним, что из Херсона в Киев снова отправили баржу с арбузами.

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