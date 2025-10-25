- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине стремительно подорожали огурцы: эксперт объяснил причину
В условиях веерных отключений и перехода на дизельные генераторы себестоимость продукции растет.
Эксперт объяснил стремительное удорожание огурцов в Украине. Дело в том, что закончился сезон, а парниковые овощи нуждаются в больших объемах электроэнергии.
Об этом рассказал экономист Олег Пендзин, пишет "Коммерсант Украинский".
Почему огурцы стремительно выросли в цене
По словам Пендзина, причина одна – закончился сезон.
«Смотрите, у нас с вами какие огурцы стоят? Парниковые. Парник – это что такое? Это электричество. Когда мы с вами говорим об электричестве, вы видите, что делается с блекаутами. Дизельное электричество, соответственно, гораздо дороже», - сказал Олег Пендзин.
Как объясняет эксперт, дальнейшие цены на другие овощи также напрямую зависят от энергетической ситуации.
"Все зависит от того, будут выключать свет или нет, ведь зима покажет, как в реалиях будет работать агросектор", - подытожил он.
Напомним, в Украине помидоры становятся золотыми. Потребители в шоке. Цены в среднем на 22% выше, чем в конце октября прошлого года.
В популярных сетях супермаркетов цены на помидоры, конечно, разнятся. Но они держатся на стабильно высоком уровне:
Varus: 119,90 грн/кг
АТБ: 99,89 грн/кг
Сельпо: от 79,50 грн/кг.
Больше о причинах стремительного роста и прогнозах специалистов – в материале ТСН.ua.