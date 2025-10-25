В Украине стремительно подорожали огурцы: эксперт объяснил причину

Огурцы

Реклама

Эксперт объяснил стремительное удорожание огурцов в Украине. Дело в том, что закончился сезон, а парниковые овощи нуждаются в больших объемах электроэнергии.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин, пишет "Коммерсант Украинский".

Почему огурцы стремительно выросли в цене

По словам Пендзина, причина одна – закончился сезон.

Реклама

«Смотрите, у нас с вами какие огурцы стоят? Парниковые. Парник – это что такое? Это электричество. Когда мы с вами говорим об электричестве, вы видите, что делается с блекаутами. Дизельное электричество, соответственно, гораздо дороже», - сказал Олег Пендзин.

Как объясняет эксперт, дальнейшие цены на другие овощи также напрямую зависят от энергетической ситуации.

"Все зависит от того, будут выключать свет или нет, ведь зима покажет, как в реалиях будет работать агросектор", - подытожил он.

Напомним, в Украине помидоры становятся золотыми. Потребители в шоке. Цены в среднем на 22% выше, чем в конце октября прошлого года.

Реклама

В популярных сетях супермаркетов цены на помидоры, конечно, разнятся. Но они держатся на стабильно высоком уровне:

Varus: 119,90 грн/кг

АТБ: 99,89 грн/кг

Сельпо: от 79,50 грн/кг.

Больше о причинах стремительного роста и прогнозах специалистов – в материале ТСН.ua.