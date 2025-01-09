В Украине стремительно повысилась цена на огурцы: аналитики назвали причину

На этой неделе в Украине наблюдается повышение цен на огурцы. Основной причиной подорожания стал высокий спрос на тепличные овощи.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Цена тепличных огурцов сейчас варьируется от 100 до 140 грн за килограмм ($2,37-3,31/кг), что на 20% дороже по сравнению с прошлой неделей.

"В то же время на рынок стабильно завозили эту продукцию с внешнего рынка, преимущественно из Турции. Однако, несмотря на стабильные поставки, имеющегося предложения этой продукции на рынке было недостаточно, чтобы покрыть сложившиеся запросы покупателей", — говорится в сообщении.

На рынке огурцы уже на 20% дороже, чем в этот период прошлого года. Отечественные тепличные комбинаты начнут поставлять свежие огурцы только с середины февраля.

Напомним, эксперты рассказали, как изменились цены на овощи и фрукты за год.

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