В Украине стремительно растет доллар: каким будет курс валют в первую неделю лета

Банкир Тарас Лесовой рассказал, какой будет ситуация на валютном рынке в первую неделю лета.

Официальный курс доллара продолжает дорожать. На сегодняшний день, 30 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на уровне 40,4832 грн. Это еще один исторический максимум.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии "УНИАН" рассказал, чего дальше ждать от курса валют и продолжит ли гривна свое стремительное падение.

По мнению экономиста, на следующей неделе, 3-9 июня, на валютном рынке будут действовать инерционные процессы – скорее всего, общие показатели рынка будут на уровне конца мая.

"Напомню, что на межбанке в последние дни мая доллар преодолел рубеж 40,3 грн, что составляет 2% роста с 1 мая. Инерция будет действовать даже в случае принятия решения об увеличении тарифов на электроэнергию (рост тарифов – это один из выразителей анонсированного ускорения инфляции)", – говорит эксперт

В то же время, он не исключает, что уже со второй половины месяца новые тарифы отразятся на курсовых показателях.

Лесовой назвал самые главные факторы, влияющие на валютный рынок:

новый этап либерализации валютного рынка, в том числе отмена ограничений на осуществление бизнесом перерасчета средств за границу;

режим "управляемой гибкости" со свободным курсообразованием, но под "присмотром" регулятора (при необходимости регулятор может увеличивать свое влияние на межбанке, устанавливая паритет между спросом и предложением);

состояние экономики страны благодаря системному получению макрофинансовой помощи.

Прогнозы экономиста по ситуации на валютном рынке в ближайшее время

коридоры валютных колебаний: на межбанке 40-41 грн/$ и 43-45 грн/€, на наличном рынке 40-41 грн/$ и 43-46 грн/€;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,2–0,3 грн, в банках – до 0,3–0,5 грн, в обменных пунктах – до 0,5 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,5–0,7 грн;

еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1,5-2% от начального понедельничного курса.

"Конечно, пока рано делать выводы о том, что ожидает рынок в середине июня, однако первая декада скорее всего будет во многом напоминать майскую — а это частые разнонаправленные валютные изменения то вверх, то вниз и наоборот", — подытожил Тарас Лесовой.

Ранее финансисты дали прогноз, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшие месяцы.

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