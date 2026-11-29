Цены на лук пошли вверх / © Pixabay

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У украинских производителей появились основания повышать цены на репчатый лук. Спрос на овощ вырос, однако качественной продукции на рынке немного. Часть фермеров не спешит распродавать запасы из хранилищ, ожидая более выгодных цен. В результате стоимость лука за неделю увеличилась в среднем на 11%.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков проекта EastFruit.

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По информации участников рынка, производители продают качественный лук по цене от 10 до 16 грн за кг. По сравнению с концом предыдущей рабочей недели ее стоимость выросла примерно на 11%.

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В то же время, подорожание пока коснулось не всей продукции, а прежде всего лука высокого качества. Именно его предложение остается ограниченным, поскольку часть хозяйств продолжает хранить урожай и не выставляет его на продажу.

Насколько подорожал лук за год

По оценкам аналитиков EastFruit, нынешние цены на репчатый лук в Украине в среднем в 2,6 раза выше, чем в этот же период в прошлом году.

На рынке сложилась ситуация, при которой ограниченное количество качественного товара совпадает с увеличением спроса. Дополнительно на предложение влияет стратегия самих производителей: они не спешат продавать продукцию из хранилищ по текущим ценам.

Эксперты обращают внимание, что нынешний дефицит в определенной степени носит искусственный характер. Часть фермеров сознательно сдерживает реализацию запасов, что сокращает объемы лука, доступного покупателям.

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Чего ждать от цен на лук

Последующая ситуация будет зависеть от того, начнут ли производители активнее продавать запасы. Пока значительная часть качественной продукции остается в хранилищах, предложение на рынке будет ограничено.

В то же время увеличение спроса создает для фермеров возможность и дальше пересматривать отпускные цены.

Как акцентируют эксперты, в конце ноября качественный украинский лук уже стоит 10-16 грн за килограмм, а его цена существенно превышает прошлогодний уровень.

Напомним, в Украине снизился спрос на картофель. Это привело к падению цен на этот продукт. По сравнению с октябрем, овощ в ноябре подешевел на 4,04%.

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