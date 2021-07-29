В Украине стремительно растут зарплаты: кому и где платят больше всего

В Украине стремительно растут зарплаты: кому и где платят больше всего

Больше всего зарабатывают киевляне.

В Украине средняя зарплата по состоянию на конец июня 2021 года достигала 14 313 грн, что на тысячу больше, чем в апреле. А по сравнению прошлым годом зарплата стала выше на 23,6%, реальная заработная плата выросла на 12,9%. Больше всего платят традиционно в Киеве.

Об этом говорится на сайте Минэкономики.

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Согласно данным Госстата, самую высокую среднюю зарплата в июне получали жители Киева (20 455 грн), Донецкой (14 988 грн), Киевской (14679 грн) и Николаевской (14044 грн) областей.

Платят больше всего в сфере информации и телекоммуникаций — 26 197 грн, финансовой и страховой деятельности — 22 691 грн, государственного управления и обороны; обязательного медицинского страхования — 19 868 грн, профессиональной, научной и технической деятельности — 19 052 грн.

В то же время отмечается, что зарплаты по сравнению с июнем прошлого года выросли во всех видах экономической деятельности. Самая большая разница зафиксирована в сферах временного размещения и организации питания, где работники стали получать на 71,3% больше, искусства, спорта, развлечений и отдыха (39,5%), информации и телекоммуникации (38,4 %%), охраны здоровья я и предоставления социальной помощи (36,7%), образования (31,3%).

Насчет регионов, то наибольший рост средней зарплаты произошел в Хмельницкий (29%), Черновицкой, Тернопольской (по 28%) областях.

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В Минэкономики объясняют, что на повышение повлияла активизация производственной деятельности большинства субъектов экономической деятельности, а также повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6 000 гривен.

Напомним, в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренного правительством, говорится, что в Украине средняя заработная плата в 2022 году вырастет до 15 258 гривен, а уровень безработицы наоборот сократится.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что в конце 2021 года средняя зарплата в Украине может составить 14,5 тыс. грн.

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В Украине дорожают квартиры и прогноз экономистов на повышение зарплат – Экономические новости

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