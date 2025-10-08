В Украине стремительно подорожало сало - в чем причина

Сало / © iStock

В Украине традиционное сало, которое еще недавно было доступно почти каждому, стремительно превращается в настоящий деликатес. За последнее время цены на него выросли настолько, что даже заядлые ценители задумываются, где найти более дешевый вариант.

Сколько сейчас стоит сало

В 2025 году самое дешевое сало можно приобрести за 150-250 гривен за килограмм. Однако это скорее исключение. Средняя цена колеблется около 300 гривен, а за премиальные куски с мясными прослойками — так называемое «генеральское сало» — придется заплатить до 600 гривен за килограмм. Продавцы рассказывают, что хороший товар раскупают еще утром, ведь качественного сала становится все меньше.

В супермаркетах ситуация еще сложнее — цены могут превышать 700 гривен, при этом качество часто оставляет желать лучшего. Многие покупатели жалуются, что там продают сало, которое уже не является свежим.

Почему сало так подорожало

Рост стоимости сала связан прежде всего с повышением цен на корма, электроэнергию и ручной труд. По словам фермеров, содержание свиней стало экономически невыгодным: чтобы вырастить поросенка, нужно около года, а затраты на зерно и уход значительны. Поэтому многие хозяева просто отказываются от этого дела.

К тому же в Украине осталось немного сальных пород свиней. Крупные фермы сосредоточены на производстве мяса, а не сала, тогда как сальные свиньи преимущественно выращиваются в частных домохозяйствах. Война только усугубила проблему — многие хозяйства прекратили работу, поэтому страна начала активнее импортировать сало из-за рубежа.

Как воспринимают украинское сало за рубежом

В Европе к салу относятся с осторожностью. На таможне его часто проверяют, а в магазинах, в частности в Польше, сало в сыром виде практически не продают — только в виде смальца для жарки. Европейцы не воспринимают этот продукт в традиционном для украинцев виде, поэтому спрос там ограничен.

Как выбрать качественное сало

Специалисты советуют обращать внимание на происхождение продукта. Лучше всего покупать сало на рынках или ярмарках, где есть возможность проверить его свежесть. Есть даже простой лайфхак: если положить кусок сала на горячую сковородку и оно начинает пениться, это признак того, что свинью кормили химическими добавками.

Сало — украинский суперфуд

Несмотря на все, сало остается не только вкусным, но и полезным продуктом. Известный шеф-повар Игорь Савчук называет его «украинским суперфудом». По его словам, оно не содержит углеводов, способствует похудению и является неотъемлемой частью национальной культуры. Кулинар советует не бояться экспериментировать: от классических бутербродов с черным хлебом, чесноком и соленым огурцом — до более креативных рецептов, например эклеры с салом или даже сало в шоколаде.

