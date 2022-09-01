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В Украине суд впервые разрешил конфисковать имущество россиянина, поддерживающего войну

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В Украине суд впервые разрешил конфисковать имущество россиянина, поддерживающего войну

Фото: pixabay.com

Высший антикоррупционный суд Украины впервые разрешил конфисковать имущество гражданина России, поддерживающего агрессию.

Украинский суд установил, что россиянин причастен к агрессии против Украины: в РФ его завод занимается изготовлением беспилотников для армии оккупантов.

Об этом говорится в решении ВАКС.

"Это первое решение о конфискации имущества российского гражданина в Украине. Такая конфискация предусмотрена Законом Украины "О санкциях" носит исключительный характер и может применяться только во время военного положения к тем лицам, которые в значительной степени способствовали вооруженной агрессии против Украины. Во время судебного разбирательства установлен факт поддержки российским гражданином действий страны-агрессора, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — говорится в решении суда.

Суд установил, что компании россиянина производят беспилотники для армии РФ. Эти аппараты оккупанты используют в войне против Украины. Поэтому коллегия судей учла последствия российской войны против Украины и конфисковала имущество россиянина в пользу государства.

Напомним, офицер спецназа США объяснил, почему президент России уже проиграл в войне.

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