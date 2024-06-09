В Украине существенно подорожает хлеб: на сколько могут вырасти цены

Если пекарням будут и дальше выключать свет, хлеб может подорожать на 30%, предупреждают во Всеукраинской ассоциации пекарей.

В Украине в ближайшее время может существенно подорожать хлеб из-за отключения электричества и увеличения его цены.

Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко в комментарии AgroPortal.

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По его словам, сейчас большинство предприятий хлебной отрасли имеют статус критической инфраструктуры, поэтому не должны быть отключены от электросетей. Однако на практике предприятия все же отключают. Предприниматели, у которых есть возможность, переходят на генераторы, что влияет на цену.

"Хлебная отрасль потребляет не так много электроэнергии, однако аварийные отключения, отключения вне графика приводят к производству бракованной продукции, выходу из строя оборудования. Не все заводы могут работать на генераторах. А имеющие должны быть предупреждены, чтобы планово переключить производство на аварийную работу на 2-3 часа, не больше", – говорит Дученко.

Он пояснил, что хлебной отрасли не подходят графики отключения, поскольку это прерывает технологический цикл. Так, если отключение длится 2 часа, то график выпуска хлеба и хлебобулочных изделий сместится на 8 часов.

Кроме того, в себестоимости хлеба простой рецептуры затраты на электричество составляют 50 копеек, а для производства этого же хлеба на генераторе – 1,5 грн.

Также проблемой для хлебной отрасли является бронирование. В настоящее время из-за отсутствия людей некоторые предприятия изменяют график работы, сокращают объемы и ассортимент производства.

Третья проблема – отсутствие зерна второго и третьего класса.

"Не понимаю, как мы будем работать до нового урожая. Нам срочно нужно говорить со всеми участниками процесса, под эгидой профильного министерства подписывать меморандум с аграриями и экспортерами, ведь мукомолы сегодня уже не могут найти зерно, чтобы сформировать помольные партии. Именно мука поднялась также в цене на 25-30%", — объяснил президент Всеукраинской ассоциации пекарей.

По словам Дученко, из-за всех этих проблем есть все предпосылки для подорожания хлеба уже на 10%, а в последующие месяцы – еще на 20%.

Ранее сообщалось, что в Украине стоимость картофеля в три раза выше, чем в прошлом.

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