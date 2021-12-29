В Украине существенно сократят потребление энергии: почему и когда ожидать

Ожидается, что сокращение потребления энергии будет продолжаться до 2030 года.
Кабинет министров утвердил Национальный план действий по энергоэффективности до 2030 года, предусматривающий существенное сокращение потребления энергии. Также установил 3-летний план мер по его реализации в 2021-2023 годах.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, целью такого решения является установить национальную цель по энергоэффективности и меры по ее достижению в соответствии с европейскими подходами Директивы 2012/27/ЕС "Об энергоэффективности".
Согласно утвержденному плану, определено первичное и конечное потребление энергии в Украине на период 2030 года. Так, потребление электроэнергии в 2030 году не должно превышать соответственно 91,5 млн. тонн и 50,5 млн. тонн нефтяного эквивалента.
По энергоэффективному сценарию предполагается достичь сокращения потребления энергии в 2030 году:
- на 22,3% (первичное потребление энергии);
- на 17,1% (конечное потребление энергии).
Как поясняют в правительстве, эти меры " включают стимулирование энергоэффективности промышленных предприятий и жилых домов, энергомаркировку и экодизайн, полный коммерческий учет коммунальных услуг, сокращение потерь в сетях передачи и распределения электрической энергии, распределения природного газа и т.д. ".
"Украина продолжает внедрять европейские подходы к стратегическому планированию и реализации государственной политики в сфере энергоэффективности . Установление стратегических и краткосрочных целей позволит отслеживать тенденции и своевременно реагировать и принимать необходимые меры для их достижения", — отметил глава Госэнергоэффективности Валерий Безус.
Следует отметить, 29 декабря Кабинет министров Украины еще на год продлил действие распоряжения №719 о введении специальной пошлины на отдельные товары из страны-агрессора России.
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