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В Украине существенно сократят потребление энергии: почему и когда ожидать

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В Украине существенно сократят потребление энергии: почему и когда ожидать

pixabay.com

Ожидается, что сокращение потребления энергии будет продолжаться до 2030 года.

Кабинет министров утвердил Национальный план действий по энергоэффективности до 2030 года, предусматривающий существенное сокращение потребления энергии. Также установил 3-летний план мер по его реализации в 2021-2023 годах.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, целью такого решения является установить национальную цель по энергоэффективности и меры по ее достижению в соответствии с европейскими подходами Директивы 2012/27/ЕС "Об энергоэффективности".

Согласно утвержденному плану, определено первичное и конечное потребление энергии в Украине на период 2030 года. Так, потребление электроэнергии в 2030 году не должно превышать соответственно 91,5 млн. тонн и 50,5 млн. тонн нефтяного эквивалента.

По энергоэффективному сценарию предполагается достичь сокращения потребления энергии в 2030 году:

  • на 22,3% (первичное потребление энергии);
  • на 17,1% (конечное потребление энергии).

Как поясняют в правительстве, эти меры " включают стимулирование энергоэффективности промышленных предприятий и жилых домов, энергомаркировку и экодизайн, полный коммерческий учет коммунальных услуг, сокращение потерь в сетях передачи и распределения электрической энергии, распределения природного газа и т.д. ".

"Украина продолжает внедрять европейские подходы к стратегическому планированию и реализации государственной политики в сфере энергоэффективности . Установление стратегических и краткосрочных целей позволит отслеживать тенденции и своевременно реагировать и принимать необходимые меры для их достижения", — отметил глава Госэнергоэффективности Валерий Безус.

Следует отметить, 29 декабря Кабинет министров Украины еще на год продлил действие распоряжения №719 о введении специальной пошлины на отдельные товары из страны-агрессора России.

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