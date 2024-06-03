В Украине существенно возрастут налоги: сколько придется платить и что ждет ФЛП

Предложения по повышению налогов уже разработаны. Это будет самый масштабный рост за долгие годы.

В Украине уже в 2024 году могут поднять ставки на основные налоги – такое решение было подготовлено в правительстве. А с 2025 года налоги повысят и для физлиц-предпринимателей. Цель таких изменений – сбалансирование бюджета, возможность продолжения обороны Украины, а также настаивание со стороны международных партнеров.

Для кого изменятся размеры налогов в Украине – сообщило издание OBOZ.UA.

Отмечается, что источники в правительстве еще несколько недель назад озвучили предложение о повышении налогов – НДС и военного сбора (фактически вырастет НДФЛ). В правительстве уже определили размер повышения, просчитали эффект, и сейчас продолжаются консультации с народными депутатами. Однако в правительстве до сих пор официально не проголосовали законопроект, чтобы направить его на рассмотрение Верховной Рады.

Так, согласно процедуре, после того, как какое-то министерство разработало законопроект, Кабмин должен поддержать его на заседании, и уже после этого документ регистрируют в парламенте. Далее стартует процедура рассмотрения сначала в профильном комитете, а затем – в сессионном зале.

Ожидается, что благодаря повышению НДС и военного сбора в госбюджет может дополнительно поступить около 190 млрд. грн. Однако реальные потребности бюджета могут составить 400 млрд. грн.

Повышение военного сбора

Военный сбор в Украине повысят с 1,5% до 5%. Это самое существенное повышение. Такой сбор – фактически часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Кроме того, его нужно будет платить при продаже недвижимости, покупке предметов роскоши.

"Предлагается повышать именно военный сбор, чтобы все собранные средства шли на оборону, а не в местные бюджеты", – сообщил источник в правительстве.

Например, на сегодняшний день с дохода в 20 тыс. грн нужно заплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора – в общей сложности это составляет 3 900 тыс. грн. После повышения придется заплатить уже 23% – то есть 4600 грн.

Такое повышение может принести в бюджет около 94 млрд. грн.

Повышение НДС

В правительстве планируют повысить и налог на добавленную стоимость (НДС). Сейчас ставка находится на уровне 20%.

"Точное решение, на какую сумму нужно повысить налог, пока не приняли – либо на 2%, либо на 3%. Не меньше", – сообщил источник в правительстве.

"Если вы возьмете государственный бюджет, посмотрите на расходы тех органов, которые принадлежат сфере безопасности и обороны, сравните с тем, какие ресурсы бросает на войну наш враг, то поймете масштаб проблемы", — прокомментировал глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Изменения для ФЛП

Новые налоговые изменения должны затронуть и ФЛП. Правительство уже описало в Национальной стратегии новые правила, однако будут внедрять их постепенно. Пока не планируется одновременно повышать основные ставки налогов и ужесточать требования для тех ФЛП, которые находятся на едином налоге.

На сегодняшний день в Украине работают 1,9 млн ФЛП и их количество стремительно растет.

"С позиции налогообложения бизнеса режим упрощенной системы ставит под угрозу налоговые поступления и влияет на принятие бизнес-решений", — говорится в Национальной стратегии от правительства.

В Нацстратегии подготовлены следующие изменения:

Не нужно будет регистрировать ФЛП, этот статус будет предоставляться автоматически после открытия в банке счета "для ведения предпринимательской деятельности". После закрытия счета будет прекращен и статус ФЛП;

ставки единого налога для юрлиц третьей группы (сейчас 5%) будут постепенно увеличиваться до 18%. Процесс роста продлится три года, после которых юрлицам вообще запретят пользоваться единым налогом;

Процесс роста продлится три года, после которых юрлицам вообще запретят пользоваться единым налогом; вторую и третью группу ФЛП объединят в одну . Они будут платить налоги в размере от 3 до 17%. Ставка будет зависеть от сферы деятельности: меньше будут платить торговцы, больше – поставщики услуг. Поднятие ставок будет происходить постепенно в течение трех лет;

. Они будут платить Ставка будет зависеть от сферы деятельности: меньше будут платить торговцы, больше – поставщики услуг. Поднятие ставок будет происходить постепенно в течение трех лет; будет уменьшено количество сфер деятельности, которые могут находиться на первой группе. Для объединенной второй группы станет обязательным использование регистраторов расчетных операций (РРО);

ставки единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции (юрлиц) в течение трех лет будут пересмотрены в направлении увеличения до 18%.

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Изменения в едином налоге и правилах для ФЛП планируется ввести только с 2025 года.

В публикации отмечается, что на проблемы с единым налогом указывают и международные партнеры Украины. Изменения будут необходимы, невзирая на то, что они не будут популярны.

Кроме того, налоговая служба должна усилить контроль, чтобы рядовые украинцы не допускали сокрытия доходов.

"Контролирующим органам будет предоставлена возможность усилить контроль за доходами и расходами физических лиц путем предоставления контролирующим органам доступа к банковской информации о движении средств на счетах налогоплательщиков", – говорится в правительственной стратегии.

Без повышения налогов обеспечивать оборону Украины будет очень сложно.

Напомним, 24 мая министр финансов Сергей Марченко сообщил, что вопрос повышения налогов в Украине пока является дискуссионным. Но учитывая "безумное" давление на бюджет для обеспечения военных потребностей в условиях войны, правительству придется искать решения.

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