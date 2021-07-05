В Украине так и не заработал рынок земли: какая причина

В Украине так и не заработал рынок земли: какая причина

С 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года.

Рынок земли поставили на паузу. Он не заработал из-за того, что нотариусов не подключили к системе Госгеокадастра.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

В Нотариальной палате Украины объяснили — в стране свыше 6,5 тысячи нотариусов. И всех подсоединить вовремя оказалось невозможно технически. Недостаток обещают устранить в течение недели. Ведь с момента открытия рынка уже поступило немало заявок на оформление купли-продажи. И поэтому нотариусы работают над этими соглашениями и собирают все необходимые документы, поскольку на это также необходимо в среднем два дня.

Отмечается, что определились также и с ценой услуг нотариусов. Она составит 1% от стоимости сделки.

Напомним, с 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года, и открылся рынок земли. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

В течение последних двух лет Верховная Рада приняла ряд законов, которые установили новые правила и ограничения для всех его участников — владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора. Объяснение, как купить и как продать землю сельскохозяйственного назначения, читайте в нашем материале.

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