В Украине так и не заработал рынок земли: какая причина

С 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года.
Рынок земли поставили на паузу. Он не заработал из-за того, что нотариусов не подключили к системе Госгеокадастра.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".
В Нотариальной палате Украины объяснили — в стране свыше 6,5 тысячи нотариусов. И всех подсоединить вовремя оказалось невозможно технически. Недостаток обещают устранить в течение недели. Ведь с момента открытия рынка уже поступило немало заявок на оформление купли-продажи. И поэтому нотариусы работают над этими соглашениями и собирают все необходимые документы, поскольку на это также необходимо в среднем два дня.
Отмечается, что определились также и с ценой услуг нотариусов. Она составит 1% от стоимости сделки.
Напомним, с 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года, и открылся рынок земли. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.
В течение последних двух лет Верховная Рада приняла ряд законов, которые установили новые правила и ограничения для всех его участников — владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора. Объяснение, как купить и как продать землю сельскохозяйственного назначения, читайте в нашем материале.