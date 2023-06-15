В Украине требуют повысить тарифы на воду: о каких суммах идет речь и когда это может произойти

В Украине может увеличиться плата за центральное водоснабжение.

Украинские водоканалы требуют от НКРЭКУ с 1 июля на 33% повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Об этом президент ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий заявил во время пресс-конференции.

Он заявил, что НКРЭКУ обещала рассмотреть повышение тарифов на воду еще в конце отопительного сезона, однако этого не произошло.

Новицкий убеждает, что ущерб водопроводной отрасли в 2022 году составил 4,4 млрд грн, а с начала 2023 года — 3,4 млрд грн. Он заявил, что тарифы на воду в Украине ниже экономически обоснованных расходов и поэтому можно обращаться в суд.

"Никто не изменил требования относительно, например, показателей качества питьевой воды с учетом реалий военного времени. А эти показатели зависят от реагентов, которые водоканалы вынуждены сейчас покупать за границей, и их стоимость соответственно выросла", — заявил президент "Укрводоканалекологии".

Он требует с 1 июля 2023 года на 33% повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Напомним, в Украине подняли тарифы на электричество. Кабмин постановил — с 1 июня за один киловатт электроэнергии будем платить 2 гривны 64 копейки

В целом в Украине выросла стоимость коммунальных услуг, в частности, за год, начиная с апреля 2022 года, цены выросли в среднем на 4%.

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