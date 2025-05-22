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В Украине цены на популярную ягоду бьют рекорды: эксперт объяснил, что будет со стоимостью дальше
Из-за холодной весны клубника в Украине стоит на треть дороже мог в прошлом году. Когда ждать снижения цен — прогноз экспертов.
Цены на украинскую клубнику в этом году бьют рекорды — сейчас ягоду продают по 120-144 грн/кг, что на 22-30% дороже, чем в мае 2024-го.
Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шувар» (г. Львов) Татьяна Попович, передает издание УНИАН.
«Цены на украинскую клубнику по состоянию на третью декаду мая колеблются в пределах 120-144 грн/кг. Для сравнения, в прошлом году в этот же период средняя цена составляла 98 грн/кг, что означает рост на 22-30% в зависимости от региона и объемов поставок», — сообщила Попович.
Главная причина — поздний сезон из-за холодной весны. Апрельские заморозки и прохладный май отсрочили сбор урожая на 2 недели.
«Заморозки в апреле и температуры ниже нормы в мае задержали сезон минимум на две недели. Из-за этого ранней клубники на рынке меньше, а цены — выше», — заявила эксперт.
Она добавила, что сейчас во Львове преобладает украинская ягода, в частности из Закарпатья. Также есть импорт — из Турции, Греции и Испании, но он незначительно влияет на ценообразование.
При благоприятной погоде к концу мая — началу июня цены могут упасть до 80-100 грн/кг. Однако эксперты не обещают резкого падения стоимости: урожай меньше, а затраты на выращивание и доставку выросли.
Напомним, цены на самое доступное мясо в Украине выросли.